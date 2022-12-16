Швейцарія приєдналася до обмеження ціни на російську нафту в $60

Федеральна рада Швейцарії 16 грудня ввела додаткові санкції проти Росії, які стосуються приєднання країни до заходів, введених Європейським союзом щодо обмеження ціни купівлі російської нафти та нафтопродуктів.

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Як йдеться у повідомленні швейцарського уряду, рішення набуло чинності з 18:00 16 грудня. Там нагадують, що 3 грудня ЄС погодив запровадження такого обмеження на рівні 60 доларів за барель. Цей самий рівень встановила тепер і Швейцарія.

Крім цього, вона ввела санкції проти двох іранських фізичних та двох юридичних осіб, щодо яких ЄС 14 листопада ввів санкції за їхню участь у розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів до Росії.

Йдеться про Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції, а також держкомпанію Qods Aviation Industries. Також під фінансові обмеження із забороною на відвідування ЄС, а тепер і Швейцарії потрапили командувач КВІР Хоссейн Саламі та командувач його Повітряно-космічними силами Амір-Алі Хаджізаде.

Зазначимо при цьому, що вже після цього ЄС запроваджував нові антиіранські санкції - проти ще низки компаній, які задіяні у створенні БПЛА Shahed, а також 20 представників силових структур, у тому числі КВІР, а також держтелерадіокомпанії Ірану (IRIB).

Нагадаємо також, що Україна залишилася дуже незадоволеною рішенням ЄС, а потім і групи країн "Великої сімки", Австралії та Японії про обмеження ціни на російську нафту саме на рівні 60 доларів за барель.

Зазначимо, що раніше Польща та країни Балтії виступали за встановлення такої "стелі" на рівні лише 30 доларів, чого хотіла і Україна. Українська влада має намір продовжувати працювати над тим, аби її було знижено до 30-35 доларів за барель.

Джерело фото: ua.depositphotos.com