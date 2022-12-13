ЄС ввів санкції проти ще низки компаній, задіяних у створенні БПЛА Shahed

Рада Європейського союзу 12 грудня затвердила свої нові висновки щодо Ірану, приділивши особливу увагу питанням придушення протестів, які тривають у цій країні, та ситуації з правами людини; військовому співробітництву Ірану з Росією, включаючи постачання безпілотників, які застосовує РФ під час її війни проти України; ядерної угоди, а також регіональної безпеки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

При цьому, як йдеться в повідомленні Ради ЄС, вона додала 20 фізичних осіб (представники силових структур, у тому числі Корпусу вартових Ісламської революції, а також держтелерадіокомпанії Ірану (IRIB)) та одну юридичну особу (власне, останню) до списку санкцій, введеного через порушення прав людини в Ірані.

Пояснюється це їхньою роллю у насильницькій реакції влади країни на нещодавні демонстрації в Ірані після смерті Махси Аміні - курдської дівчини, затриманої місцевою поліцією вдач за неправильно, згідно з місцевими нормами, одягнений хіджаб.

Також ЄС додав чотири фізичні та чотири юридичні особи до списку осіб, щодо яких застосовуються санкції за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Це пов'язано з їхньою роллю у розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів, які Росія використовує у війні проти України. Рада Євросоюзу також повідомила про свій намір запровадити обмежувальні заходи щодо ще однієї організації на тих самих підставах.

Зокрема, це виробник компонентів для дронів (зокрема Shahed-136) Oje Parvaz Mado Nafar Company та її керівник Юсеф Абуталебі; залучені до створення БПЛА Shahed-171 компанії Design and Manufacturing of Aircraft Engines та Paravar Pars Company.

Також під європейські санкції потрапили Організація з досліджень та самодостатнього джихаду Повітряно-космічних сил КСІР та її голова Абдуллах Мехрабі, командувач Військово-повітряних сил Ірану Хамід Вахеді та радник командувача ВКС КСІР Алі Реза Балалі.

Обмежувальні заходи ЄС включають заморожування активів, заборону на поїздки до ЄС та заборону надання коштів або економічних ресурсів переліченим особам.

Нагадаємо, що 20 жовтня ЄС ввів санкції против виробника дронів Shahed Aviation Industries, а також трьох іранських воєначальників, відповідальних за постачання озброєння до Росії. До цих санкцій приєдналися та Великобританія зі Швейцарією. При цьому український президент Володимир Зеленський заявляв, що вважає такі заходи недостатніми.