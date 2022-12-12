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ЄС застеріг Іран від постачання зброї РФ
Рада міністрів ЄС із закордонних справ ухвалила постанову, яка засуджує дії Ірану із поставок зброї до Росії для використання у війні проти України.
Пр це заявила Європейська Рада.
"Ця зброя, надана Іраном, використовується Росією без розбору проти українського цивільного населення та інфраструктури, що спричиняє жахливі руйнування та людські страждання. У цьому контексті Європейський Союз нагадує, що будь-яка передача певних бойових безпілотників і ракет до або з Ірану без попереднього дозволу Ради Безпеки ООН є порушенням Резолюції РБ ООН 2231", - йдеться у повідомленні.
Європейський Союз окремо висловив занепокоєння тим, що іранська зброя, включаючи дрони, була вироблена із використанням компонентів міжнародного походження, в тому числі – з Європи. ЄС наголосив на тому, що притягуватиме Іран до відповідальності, щоб припинити таку практику.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Європейський Союз рішуче застерігає Іран від будь-яких нових поставок зброї в росію, зокрема, проти будь-яких кроків у напрямку можливого передання в росію балістичних ракет малого радіусу дії, що може призвести до серйозної ескалації. Європейський Союз буде продовжувати відповідати на всі дії з підтримки російської агресії проти України, та притягувати Іран до відповідальності, включаючи застосування додаткових обмежувальних заходів", - наголошується у документі.
Нагадаємо, що країна-агресор РФ намагається отримати від Ірану більше зброї, у тому числі сотні балістичних ракет.