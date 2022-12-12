ЕС предостерег Иран от поставок оружия РФ

Совет министров ЕС по иностранным делам принял постановление, осуждающее действия Ирана по поставкам оружия в Россию для использования в войне против Украины.

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Об этом заявил Европейский Совет.

"Это оружие, предоставленное Ираном, используется Россией без разбора против украинского гражданского населения и инфраструктуры, что приводит к ужасным разрушениям и человеческим страданиям. В этом контексте Европейский Союз напоминает, что любая передача определенных боевых беспилотников и ракет к или из Ирана без предварительного разрешения Совет Безопасности ООН является нарушением Резолюции СБ ООН 2231", - говорится в сообщении.

Европейский Союз особо выразил обеспокоенность тем, что иранское оружие, включая дроны, было произведено с использованием компонентов международного происхождения, в том числе из Европы. ЕС отметил, что будет привлекать Иран к ответственности, чтобы прекратить такую практику.

"Европейский Союз решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия в Россию, в частности, против любых шагов в направлении возможной передачи в Россию баллистических ракет малого радиуса действия, что может привести к серьезной эскалации. Европейский Союз будет продолжать отвечать на все действия по поддержке российской агрессии против Украины и привлекать Иран к ответственности, включая применение дополнительных ограничительных мер", - отмечается в документе.

Напомним, что страна-агрессор РФ пытается получить от Ирана больше оружия, в том числе сотни баллистических ракет.