РФ хоче отримати від Ірану більше зброї для ударів по Україні, - розвідка Британії

Країна-агресор РФ намагається отримати від Ірану більше зброї, у тому числі сотні балістичних ракет. І якщо їй це вдасться, то вона може розширити кампанію ударів по інфраструктурі України.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Відомство прогнозує, що найближчими місяцями підтримка Іраном російських збройних сил зросте.

Розвідка Британії повідомляє, що Іран став одним із головних військових союзників Росії з того часу, як вона вторглася в Україну.

"Підтримка Іраном російських збройних сил, ймовірно, зросте найближчими місяцями: Росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет. Натомість Росія, швидше за все, запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, яка змінить їхні відносини в галузі оборони", - прогнозує розвідка Британії.

За оцінками відомства, Росія, швидше за все, витратила більшу частину власних балістичних ракет малої дальності "Іскандер", які несуть боєголовку масою 500 кг на відстань до 500 км.

"Якщо РФ вдасться поставити на озброєння велику кількість іранських балістичних ракет, вона, ймовірно, використатиме їх для розширення кампанії ударів по критичній інфраструктурі Україні", - підкреслює розвідка Британії.

Нагадаємо, Росія вперше за три тижні відновила атаки на Україну за допомогою іранських безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що може свідчити про те, що РФ одержала нову партію дронів із Ірану.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що країні-агресору РФ не вистачає своїх власних запасів зброї, тому вона домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет.