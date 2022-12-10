РФ хочет получить от Ирана больше оружия для ударов по Украине, - разведка Британии

Страна-агрессор РФ пытается получить от Ирана больше оружия, в том числе сотни баллистических ракет. И если ей это удастся, она может расширить кампанию ударов по инфраструктуре Украины.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Ведомство прогнозирует, что в ближайшие месяцы поддержка Ираном российских вооруженных сил вырастет.

Разведка Британии сообщает, что Иран стал одним из главных военных союзников России с тех пор, как она вторглась в Украину.

"Поддержка Ираном российских вооруженных сил, вероятно, вырастет в ближайшие месяцы: Россия пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет. Россия, скорее всего, предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, которая изменит их отношения в области обороны", - прогнозирует разведка Великобритании.

По оценкам ведомства, Россия, скорее всего, потратила большую часть собственных баллистических ракет малой дальности "Искандер", несущих боеголовку массой 500 кг на расстояние до 500 км.

"Если РФ удастся поставить на вооружение большое количество иранских баллистических ракет, она, по всей вероятности, будет использовать их для расширения кампании ударов по критической инфраструктуре Украины", - подчеркивает разведка Британии.

Напомним, Россия впервые за три недели возобновила атаки на Украину с помощью иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что может свидетельствовать о том, что РФ получила новую партию дронов из Ирана.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что стране-агрессору РФ не хватает своих собственных запасов оружия, поэтому она договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.