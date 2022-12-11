Иранская валюта упала до нового минимума на фоне беспорядков и изоляции

Иранский риал упал к новому минимуму по отношению к доллару США на конец дня в субботу на фоне растущей изоляции Ирана из-за жесткого подавления властями мирных антиправительственных протестов и связей с Россией.

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Об этом пишет Reuters.

По данным валютного сайта Bonbast.com, на теневом рынке в субботу доллар продавался за 370 200 риалов против 367 300 в пятницу.

Риал потерял 13,8% своей стоимости после того, как 16 сентября вспыхнули общенациональные протесты после смерти арестованной полицией 22-летней иранской курдской женщины Махсы Амини.

Беспорядки составляют одну из самых больших проблем для теократического правления в Иране со времен Исламской революции 1979 года.

Экономический веб-сайт Ecoiran заявил, что трейдеры не видят надежды на возобновление ядерного соглашения Ирана с мировыми государствами и видят усиление давления Запада из-за подавления протестов Тегерана и его военных связей с Россией.

Среди них возможны продажи беспилотников, которые Россия использовала в войне в Украине, которые Тегеран и Москва отрицают.

"Некоторые трейдеры говорят, что текущие международные условия таковы, что шансы на возобновление ядерного соглашения низкие, и это вынудило осторожных покупателей выйти на долларовый рынок", – пишет Ecoiran.

Напомним, что 20 октября ЕС ввел санкции против производителя дронов Shahed Aviation Industries, а также трех иранских военачальников, ответственных за поставки вооружения в Россию. К ним присоединилась и Великобритания.

Ранее, 17 октября, ЕС ввел санкции в отношении 11 иранских физических и четырех юридических лиц в связи со смертью 22-летней девушки Махсы Амини после задержания в Тегеране религиозной полицией за неправильно одетый хиджаб и насильственной реакцией иранских властей на вызванные этим событием протесты.