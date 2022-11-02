Сколько зарабатывает иранский бизнес в Украине?

Пока над Украиной летают вражеские дроны в стране продолжают работать почти 900 компаний с иранским капиталом. За 2020 год эти предприятия сгенерировали более 350 млн грн чистого дохода.

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Об этом сообщают аналитики R&D центра YouControl.

Они исследовали украинские компании с иранскими собственниками, определили региональную концентрацию и наиболее распространенные виды деятельности.

Аналитики YouControl исследовали официальные данные Единого государственного реестра по отношению к учредителям и конечным бенефициарам украинских предприятий. В результате было обнаружено 863 компании с иранским капиталом: среди учредителей или конечных бенефициаров данных предприятий имеются граждане Ирана или зарубежные компании с иранской "пропиской".

Согласно последним известным данным за 2020 год, которые в прошлом году раскрыла Государственная фискальная служба, эти компании сгенерировали 351,8 млн грн чистого дохода от реализации продукции, контролируя 431,4 млн грн активов баланса и зарегистрировав суммарный уставный капитал в размере 398,7 млн грн.

"Эти суммы свидетельствуют об относительно низком уровне прямого присутствия иранского капитала в деловом ландшафте Украины. Однако, не стоит забывать, что иранский капитал ввиду многолетних международных санкций издавна был склонен скрываться за оффшорными косвенными цепочками собственности или действовать в теневом секторе экономики вне периметра официального регулирования. Следовательно, реальные масштабы присутствия иранского капитала в Украине могут быть значительно выше", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что иранский капитал фокусируется вокруг крупнейших промышленных центров страны. Так, 661 иранская компания сконцентрирована в столице Украины – Киеве (77% от общего количества). На втором месте – Харьковская область, на третьем – Одесская. Замыкают первую пятерку регионов по присутствию иранского бизнеса Киевская и Днепропетровская области. В то время как в западной части Украины таких компаний зарегистрировано меньше всего.

Отраслевая структура иранского бизнеса в Украине по кодам видов экономической деятельности свидетельствует о преобладании КВЭДа “46.90. Неспециализированная оптовая торговля”. Он указан как основной для 91 компании (10.5% от общего количества).

Также относительно многие иранские компании специализируются на деятельности в сферах строительства (5.3%), ресторанного бизнеса (5.0%), компьютерного программирования (4.5%).

Также иранский бизнес занимается оптовой торговлей овощами и фруктами, зерном, стройматериалами и топливом, владеет туристическими и дизайнерскими агентствами.

Отметим, что Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2". Официально Иран отрицает поставки беспилотников в Россию, а Кремль отрицает, что его силы использовали иранские беспилотники для атак на Украину.

При этом Министерство иностранных дел Украины заявило, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан сделало его соучастником преступления агрессии и военных преступлений, после чего инициировало разрыв дипломатических отношений с этой страной

Напомним, СБУ открыла уголовное производство по поставкам иранских дронов и ракет России для ударов по Украине.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог предоставил официальным лицам США доказательства использования иранских дронов страной-агрессором РФ в Украине.