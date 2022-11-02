Скільки заробляє іранський бізнес в Україні: дослідження

Поки над Україною літають ворожі дрони в країні продовжують працювати майже 900 компаній з іранським капіталом. За 2020 рік ці підприємства згенерували понад 350 млн грн чистого доходу.

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Про це повідомляють аналітики R&D центру YouControl.

Вони дослідили українські компанії з іранськими власниками, визначили їх регіональну концентрацію та найпоширеніші види діяльності.

Аналітики YouControl дослідили офіційні дані Єдиного державного реєстру стосовно засновників та кінцевих бенефіціарів українських підприємств. У результаті було виявлено 863 компанії з іранським капіталом: серед засновників або кінцевих бенефіціарів даних підприємств наявні громадяни Ірану або ж закордонні компанії з іранською “пропискою”.

Згідно з останніми відомими даними за 2020 рік, які минулоріч розкрила Державна фіскальна служба, ці компанії згенерували 351,8 млн грн чистого доходу від реалізації продукції. При цьому, контролюючи 431,4 млн грн активів балансу та зареєструвавши сумарний статутний капітал у розмірі 398,7 млн грн.

"Ці суми свідчать про відносно низький рівень прямої присутності іранського капіталу в діловому ландшафті України. Однак, не варто забувати, що іранський капітал з огляду на багаторічні міжнародні санкції здавна був схильний приховуватись за офшорними непрямими ланцюжками власності або ж діяти в тіньовому секторі економіки поза периметром офіційного регулювання. Отже, реальні масштаби присутності іранського капіталу в Україні можуть бути значно вищими", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що іранський капітал фокусується навколо найбільших промислових центрів країни. Так, 661 іранська компанія сконцентрована в столиці України – місті Києві (77% від загальної кількості). На другому місці – Харківська область, на третьому – Одеська. Замикають першу п’ятірку регіонів за присутністю іранського бізнесу Київська та Дніпропетровська області. Тоді як в західній частині України таких компаній зареєстровано найменше.

Галузева структура іранського бізнесу в Україні за кодами видів економічної діяльності свідчить про переважання КВЕДу “46.90. Неспеціалізована оптова торгівля”. Він зазначений як основний для 91 компанії (10.5% від загальної кількості).

Також відносно багато іранських компаній спеціалізуються на діяльності у сферах будівництва (5.3%), ресторанного бізнесу (5.0%), комп’ютерного програмування (4.5%).

Високу питому вагу мають оптові торговці овочами і фруктами, туристичні та дизайнерські агентства, а також оптові торговці зерном, будматеріалами та паливом.

Зазначимо, що Україна в останні тижні зазнала десятки атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2". Офіційно Іран заперечує постачання безпілотників до Росії, а Кремль заперечує, що його сили використовували іранські безпілотники для атак на Україну.

При цьому Міністерство закордонних справ України заявило, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян зробило його співучасником злочину агресії та військових злочинів, після чого ініціювало розрив дипломатичних відносин із цією країною.

Нагадаємо, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет Росії для ударів по Україні.

Раніше президент Ізраїлю Іцхак Герцог надав офіційним особам США докази використання іранських дронів країною-агресором РФ в Україні.