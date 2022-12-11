Іранська валюта впала до нового мінімуму на тлі заворушень та ізоляції

Іранський ріал упав до нового мінімуму по відношенню до долара США на кінець дня в суботу на тлі все більшої ізоляції Ірану через жорстке придушення владою мирних антиурядових протестів та зв’язків з Росією.

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Про це пише Reuters.

За даними валютного сайту Bonbast.com, на тіньовому ринку в суботу долар продавався за 370 200 ріалів проти 367 300 у п’ятницю.

Ріал втратив 13,8% своєї вартості після того, як 16 вересня спалахнули загальнонаціональні протести після смерті під вартою поліції 22-річної іранської курдської жінки Махси Аміні .

Заворушення становлять одну з найбільших проблем для теократичного правління в Ірані з часів Ісламської революції 1979 року.

Економічний веб-сайт Ecoiran заявив, що трейдери не бачать надії на відновлення ядерної угоди Ірану зі світовими державами та бачать посилення тиску Заходу через придушення Тегераном протестів і його військові зв’язки з Росією.

Серед них ймовірні продажі безпілотників, які Росія використовувала у війні в Україні, які Тегеран і Москва заперечують.

"Деякі трейдери кажуть, що поточні міжнародні умови такі, що шанси на відновлення ядерної угоди низькі, і це змусило обережних покупців вийти на доларовий ринок", - пише Ecoiran.

Нагадаємо, що 20 жовтня ЄС запровадив санкції проти виробника дронів Shahed Aviation Industries, а також трьох іранських воєначальників, відповідальних за постачання озброєння до Росії. До них приєдналася і Велика Британія.

Раніше, 17 жовтня, ЄС ввів санкції щодо 11 іранських фізичних та чотирьох юридичних осіб у зв'язку зі смертю 22-річної дівчини Махси Аміні після затримання в Тегерані релігійною поліцією за неправильно одягнений хіджаб і насильницькою реакцією іранської влади на викликані цією подією протести.