У Швейцарії дозволили постачання в Україну обладнання для розмінування

Федеральна рада Швейцарії 25 січня дозволила виводити з-під ембарго на постачання зброї надання обладнання для розмінування в Україні. Про це йдеться у повідомленні швейцарського уряду.

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При цьому дозвіл на такі поставки видаватиметься окремо у кожному конкретному випадку. Як запевняють в уряді, при видачі таких експортних ліцензій "робитимуться кроки" для забезпечення того, щоб це обладнання використовувалося законно та за призначенням.

Крім того, у середу Федеральна рада вирішила запровадити проти Росії новий пакет санкцій, аналогічний введеним 16 грудня 2022 року Європейським союзом у рамках дев'ятого пакету. Обмеження, що стосуються ще близько 200 відповідних фізичних та юридичних осіб, були запроваджені Швейцарією ще наприкінці грудня, а наразі ж запроваджено секторальні обмеження.

Так, заборонено надання послуг у сферах тестування продуктів, реклами, досліджень ринків, опитувань громадської думки, запроваджено нові заходи контролю та обмежень на експорт різних товарів, у тому числі товарів подвійного призначення, товарів для військового та технологічного вдосконалення або для розвитку оборонно-промислового комплексу або товарів, які сприяють нарощуванню промислового потенціалу Росії.

Заборона на експорт товарів для аерокосмічної галузі відтепер поширена і на двигуни для літаків та дронів. Крім цього, забороняються нові інвестиції у російський гірничодобувний сектор.

Зазначимо, що напередодні повідомлялося, що Швейцарія планує дозволити реекспорт військової техніки до України у випадках, коли відбувається застосування сили, яка порушує міжнародне право.

Джерело фото: ua.depositphotos.com