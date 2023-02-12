Швейцарський банк Credit Suisse заморозив третину зареєстрованих російських активів в країні — ЗМІ

Один з найбільших банків Швейцарії Credit Suisse (CS) заблокував або заморозив більше третини зареєстрованих у Швейцарії російських активів – 17,6 млрд франків (понад 19 млрд доларів). Про це повідомило Sonntags Zeitung з посиланням на інформацію, отриману від банку.

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Водноча згідно з офіційними даними влади країни, через розв'язування Росією війни проти України Швейцарія заморозила активи РФ на 7,5 млрд швейцарських франків і заблокувала роботу 15 об'єктів.

За даними SonntagsZeitung, в країні задекларовано близько 50 мільярдів доларів російських активів.

"CS заявляє, що заблокувала або заморозила російські активи на суму 17,6 мільярда швейцарських франків. Це більше третини всіх зареєстрованих російських активів у Швейцарії", – йдеться в статті видання.

В SonntagsZeitung вважають, що лише близько 4 млрд швейцарських франків із цієї суми належало тим, хто підпав під санкції. Решта 13,6 мільярда – це активи, які не підпадають безпосередньо під санкції у Швейцарії, але фактично заморожені. Ці кошти можуть належати російській державі, Центробанку РФ, а також особам із санкційних списків інших країн.

Зазначимо, що на політичному рівні Швейцарія підтримує Україну. Країна систематично запроваджує санкції проти Росії, а також допомагає українській сторні. Зокрема, нещодавно Федеральна рада Швейцарії запровадила додаткові обмеження щодо Росії, приєднавшись таким чином до заходів, вжитих Європейським союзом у рамках дев'ятого пакету санкцій.