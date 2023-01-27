ЄС запустив платформу для координації відновлення України

Європейська комісія запустила Міжвідомчу донорську координаційну платформу, яка буде займатися підтримкою процесу відновлення та реконструкції України. Її основне завдання — координація між міжнародними донорами та міжнародними фінансовими організаціями.

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Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Перше засідання платформи зібрало високопосадовців з України, ЄС, країн G7, а також фінансових установ, таких як Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Інші донори зможуть приєднатися до Платформи з часом.

Тобто суть платформи в тому, що в одному місці збираються представники основних учасників процесу надання, зокрема, фінансової допомоги Урані для відновлення житлового фонду, інфраструктури, пам'яток тощо. Також Міжвідомча донорська координаційна платформа забезпечує комунікацію між ними в питаннях, що стосуються допомоги у відновленні України.

Нагадаємо, наразі щонайменше 109 великих та середніх підприємств в Україні пошкоджено або зруйновано внаслідок повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Загальна сума збитків оцінюється в 13 млрд доларів.

Відбудовувати Україну також планують за рахунок репарацій та заморожених російських активів. Так, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні. Тим часом Естонія має намір першою в Європі передати Україні заморожені активи Росії.