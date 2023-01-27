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ЄС запустив платформу для координації відновлення України

ЄС запустив платформу для координації відновлення України

Європейська комісія запустила Міжвідомчу донорську координаційну платформу, яка буде займатися підтримкою процесу відновлення та реконструкції України. Її основне завдання — координація між міжнародними донорами та міжнародними фінансовими організаціями.

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Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Перше засідання платформи зібрало високопосадовців з України, ЄС, країн G7, а також фінансових установ, таких як Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Інші донори зможуть приєднатися до Платформи з часом.

Тобто суть платформи в тому, що в одному місці збираються представники основних учасників процесу надання, зокрема, фінансової допомоги Урані для відновлення житлового фонду, інфраструктури, пам'яток тощо. Також Міжвідомча донорська координаційна платформа забезпечує комунікацію між ними в питаннях, що стосуються допомоги у відновленні України.

Нагадаємо, наразі щонайменше 109 великих та середніх підприємств в Україні пошкоджено або зруйновано  внаслідок повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Загальна сума збитків оцінюється в 13 млрд доларів.

Відбудовувати Україну також планують за рахунок репарацій та заморожених російських активів. Так, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні. Тим часом Естонія має намір першою в Європі передати Україні заморожені активи Росії.

Автор:
Віта Молодан