Число зруйнованих та пошкоджених через вторгнення РФ релігійних споруд в Україні зросло до 307 (КАРТА)

З 24 лютого 2022 року до 26 січня 2023 року внаслідок збройного нападу Росії були вщент зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеню щонайменше 307 релігійних споруд у 15 областях України. Про це повідомляє Державна служба з етнополітики та свободи совісті.

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Зокрема, йдеться про 297 християнських релігійних споруд, 5 мусульманських та 5 іудейських. Майже 48% (142 об’єкти) зі 297 ушкоджених християнських належать Українській православній церкві.

30 належать протестантським спільнотам, 21 — Православній церкві України, 5 — Римсько-католицькій церкві, 4 — Українській греко-католицькій церкві. 95 споруд належать спільнотам Свідків Єгови.

Найбільша кількість зруйнованих релігійних споруд - у Донецькій (75) та Луганській (59) областях. Після них йдуть Київська (43), Харківська (38), Херсонська (20) та Запорізька (16) області.

Служба також опублікувала повний список усіх пошкоджених та зруйнованих релігійних споруд станом на 26 січня, який доступний за посиланням, та нанесло їх на інтерактивну карту.

ДЕСС закликає надсилати інформацію, зокрема світлини, про ушкодження культових споруд та інші наслідки російського вторгнення до України для релігійних спільнот на адресу [email protected], або повідомляти на номер +380977053857.

Також відомство заохочує реєструвати свідчення на ресурсі Міністерства культури та інформаційної політики для документування воєнних злочинів проти людяності та об’єктів культурної спадщини, скоєних російською армією culturecrimes.mkip.gov.ua.