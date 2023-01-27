- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Збитки бізнесу через війну сягнули $13 мільярдів: зруйновано більше 100 підприємств
Щонайменше 109 великих та середніх підприємств в Україні пошкоджено або зруйновано внаслідок повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Загальна сума збитків оцінюється в 13 млрд доларів.
Такі дані дослідження оприлюднила Київська школа економіки (KSE) у рамках проєкту "Росія заплатить" .
Ззначається, що загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб-підприємців оцінюється в $13 млрд. З них $9 млрд — частка збитків великих та середніх підприємств. Загальні непрямі втрати сягають $33,1 млрд, а необхідна сума для відновлення підприємств — $24,9 млрд.
"Переважна кількість зруйнованих та пошкоджених підприємств сконцентрована в шести областях — Київській та Донецькій (по 17% від загальної кількості), Запорізькій (14%), Харківській (13%, Луганській (10%) та Миколаївській (8%). Зазвичай область реєстрації підприємства співпадає з областю, в якій у підприємство отримало прямі збитки, але є і винятки", — зазначає Дмитро Горюнов, керівник напряму економічних втрат проєкту "Росія заплатить", старший економіст Центру економічної стратегії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
До найбільших підприємств за розмірами активів, що зазнали прямих збитків від збройної агресії Росії у 2022 році, увійшли Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, Азовсталь, Нібулон, Мотор Січ. Згідно з оцінкою експертів проєкту 19 приватних та державних підприємств (17%) з-поміж великих та середніх зруйновано повністю, ще 90 (83%) пошкоджені частково.
Останніми з-поміж зафіксованих пошкоджених великих підприємств зазнали руйнувань АТ "Мотор Січ" внаслідок ракетного удару у жовтні 2022 року, а також "Укрхімтрансаміак", ПрАТ "Глини Донбасу", "Конті" та "Нібулон".
"Зі стабілізацією фронту зменшується й кількість пошкодження нових підприємств. Крім того, знижується кількість нових випадків мародерства або розкрадання товарних залишків. Слід зауважити, що інформація щодо пошкоджених об’єктів надходить із деяким запізненням", — пояснює Горюнов.
Найбільші пошкоджені підприємства станом на грудень 2022, за даними проєкту KSE Institute "Росія заплатить"
В KSE підкреслюють, що ці обрахунки проведені переважно на основі відкритих даних та з використанням аналітичних методів оцінки і відрізнятимуться від індивідуальної незалежної оцінки збитків.
"Представлені дані використовуються для загальної оцінки збитків, завданих Україні, її інфраструктурі загалом та економіці, а не для індивідуальної оцінки окремих компаній чи об’єктів. З огляду на триваючий характер конфлікту та відсутність доступу на тимчасово непідконтрольних уряду територіях, збір даних про характер пошкоджень здійснюється переважно віддалено, але перевіряється за допомогою наявної інформації", - зауважують в KSE.
Зазначимо, за даними звіту, підготовленого Київською школою економіки спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства збитки (прямі втрати) аграрного сектору сягнули $6,6 млрд. Непрямі - $34,25 млрд.