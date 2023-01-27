Збитки бізнесу через війну сягнули $13 мільярдів: зруйновано більше 100 підприємств

Щонайменше 109 великих та середніх підприємств в Україні пошкоджено або зруйновано внаслідок повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Загальна сума збитків оцінюється в 13 млрд доларів.

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Такі дані дослідження оприлюднила Київська школа економіки (KSE) у рамках проєкту "Росія заплатить" .

Ззначається, що загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб-підприємців оцінюється в $13 млрд. З них $9 млрд — частка збитків великих та середніх підприємств. Загальні непрямі втрати сягають $33,1 млрд, а необхідна сума для відновлення підприємств — $24,9 млрд.

"Переважна кількість зруйнованих та пошкоджених підприємств сконцентрована в шести областях — Київській та Донецькій (по 17% від загальної кількості), Запорізькій (14%), Харківській (13%, Луганській (10%) та Миколаївській (8%). Зазвичай область реєстрації підприємства співпадає з областю, в якій у підприємство отримало прямі збитки, але є і винятки", — зазначає Дмитро Горюнов, керівник напряму економічних втрат проєкту "Росія заплатить", старший економіст Центру економічної стратегії.

До найбільших підприємств за розмірами активів, що зазнали прямих збитків від збройної агресії Росії у 2022 році, увійшли Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, Азовсталь, Нібулон, Мотор Січ. Згідно з оцінкою експертів проєкту 19 приватних та державних підприємств (17%) з-поміж великих та середніх зруйновано повністю, ще 90 (83%) пошкоджені частково.

Останніми з-поміж зафіксованих пошкоджених великих підприємств зазнали руйнувань АТ "Мотор Січ" внаслідок ракетного удару у жовтні 2022 року, а також "Укрхімтрансаміак", ПрАТ "Глини Донбасу", "Конті" та "Нібулон".

"Зі стабілізацією фронту зменшується й кількість пошкодження нових підприємств. Крім того, знижується кількість нових випадків мародерства або розкрадання товарних залишків. Слід зауважити, що інформація щодо пошкоджених об’єктів надходить із деяким запізненням", — пояснює Горюнов.

Найбільші пошкоджені підприємства станом на грудень 2022, за даними проєкту KSE Institute "Росія заплатить"

В KSE підкреслюють, що ці обрахунки проведені переважно на основі відкритих даних та з використанням аналітичних методів оцінки і відрізнятимуться від індивідуальної незалежної оцінки збитків.

"Представлені дані використовуються для загальної оцінки збитків, завданих Україні, її інфраструктурі загалом та економіці, а не для індивідуальної оцінки окремих компаній чи об’єктів. З огляду на триваючий характер конфлікту та відсутність доступу на тимчасово непідконтрольних уряду територіях, збір даних про характер пошкоджень здійснюється переважно віддалено, але перевіряється за допомогою наявної інформації", - зауважують в KSE.

Зазначимо, за даними звіту, підготовленого Київською школою економіки спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства збитки (прямі втрати) аграрного сектору сягнули $6,6 млрд. Непрямі - $34,25 млрд.