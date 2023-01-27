Убытки бизнеса из-за войны достигли $13 миллиардов: разрушено более 100 предприятий

По меньшей мере 109 крупных и средних предприятий в Украине повреждены или разрушены в результате полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Общая сумма ущерба оценивается в 13 млрд долларов.

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Такие данные исследования обнародовала Киевская школа экономики (KSE) в рамках проекта "Россия заплатит".

Отмечается, что общая сумма прямого ущерба предприятий, включая государственные, и частных лиц-предпринимателей оценивается в $13 млрд. Из них $9 млрд — доля убытков крупных и средних предприятий. Общие косвенные потери составляют $33,1 млрд, а необходимая сумма для восстановления предприятий — $24,9 млрд.

"Преимущественное количество разрушенных и поврежденных предприятий сконцентрировано в шести областях - Киевской и Донецкой (по 17% от общего количества), Запорожской (14%), Харьковской (13%, Луганской (10%) и Николаевской (8%). Обычно область регистрации предприятия совпадает с областью, в которой предприятие получило прямой ущерб, но есть и исключения", — отмечает Дмитрий Горюнов, руководитель направления экономических потерь проекта "Россия заплатит", старший экономист Центра экономической стратегии.

В крупнейшие предприятия по размерам активов, понесших прямые убытки от вооруженной агрессии России в 2022 году, вошли Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, Азовсталь, Нибулон, Мотор Сич. Согласно оценке экспертов проекта 19 частных и государственных предприятий (17%) среди крупных и средних разрушены полностью, еще 90 (83%) повреждены частично.

Последними из зафиксированных поврежденных крупных предприятий потерпели разрушения АО "Мотор Сич" в результате ракетного удара в октябре 2022 года, а также "Укрхимтрансамиак", ЧАО "Глины Донбасса", "Конти" и "Нибулон".

"Со стабилизацией фронта уменьшается и количество повреждений новых предприятий. Кроме того, снижается количество новых случаев мародерства или хищения товарных остатков. Следует заметить, что информация о поврежденных объектах поступает с некоторым опозданием", — объясняет Горюнов.

Крупнейшие поврежденные предприятия по состоянию на декабрь 2022 года, по данным проекта KSE Institute "Россия заплатит"

В KSE подчеркивают, что эти счета проведены преимущественно на основе открытых данных и с использованием аналитических методов оценки и будут отличаться от индивидуальной независимой оценки ущерба.

"Представленные данные используются для общей оценки ущерба, нанесенного Украине, ее инфраструктуре в целом и экономике, а не для индивидуальной оценки отдельных компаний или объектов. Учитывая продолжающийся характер конфликта и отсутствие доступа на временно неподконтрольных правительству территориях, сбор данных о характере повреждений осуществляется преимущественно удаленно, но проверяется с помощью имеющейся информации", - отмечают в KSE.

Отметим, по данным отчета, подготовленного Киевской школой экономики совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия, убытки (прямые потери) аграрного сектора достигли $6,6 млрд. Косвенные - $34,25 млрд.