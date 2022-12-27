Остановленные заводы и дорогостоящая логистика. Как из-за войны пострадал украинский химипром и что будет с урожаем в 2023 году

Первый удар по химической промышленности нанесли не российские ракеты, а астрономические цены на газ и энергетический кризис, начавшийся из-за действий Кремля. А почти за 10 месяцев войны отечественный химпром потерял несколько крупных предприятий. Несмотря на войну, два химзавода остались работать, а импортеры налаживают поставки, однако из-за дефицита средств аграрии уменьшат внесение удобрений в свои посевные площади.

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Даже до полномасштабного российского вторжения химическая промышленность страдала от чрезвычайно высоких цен на природный газ, являющийся важным технологическим сырьем для производства удобрений. После того как в Европе разгорелся энергетический кризис, вызванный действиями российского газового монополиста "Газпром", начали останавливаться не только украинские, но и европейские заводы .

После начала полномасштабного вторжения в Украине остались работать только два крупных химических завода, это "Черкасский Азот" и "Ровноазот", принадлежащие компании Ostchem Дмитрия Фирташа. Эти предприятия в течение великой войны продолжили производить продукцию и даже экспортировали ее .

Однако большинство крупных химзаводов либо были фактически разрушены как "Северодонецкий Азот" , либо были законсервированы и не могут возобновить полноценную работу из-за проблем с логистикой, высоких цен на газ и из соображений безопасности, как "Одесский припортовый завод" , "ДнепрАзот" или Сумыхимпром. .

Хотя часть аграрных предприятий пострадала, а ущерб отрасли только за первые полгода оценивался в 4,3 млрд долларов, большая часть аграриев продолжает работать. А уже по состоянию на 15 сентября 2022 года KSE Агроцентр и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины подсчитали, что прямые убытки от войны в сельском хозяйстве Украины достигли $6,6 млрд.

Кроме того, "зерновое соглашение" позволяет экспортировать украинские продовольственные товары даже несмотря на войну и морскую блокаду. Для сохранения урожайности украинским аграриям необходимо вносить удобрения ежегодно. Однако нехватка средств у аграриев и усложнение логистики может привести к тому, что в следующем году удобрений в украинские почвы будет внесено меньше, соответственно ниже будет и урожай.

В Украине сейчас работает только два химических завода, а россияне теряют позиции на мировом рынке удобрений

Директор по корпоративным коммуникациям компании Goup DF Олег Арестархов говорит, что, несмотря на сложные военные условия работы, украинские заводы по производству минеральных удобрений работали стабильнее, чем многие производители Европы.

“Речь идет о двух заводах Ostchem – “Черкасский Азот” и “Ривнеазот”, которые не остановились и продолжили работать. К сожалению, ОПЗ и Днепразот временно вышли из игры. Первый – из-за военных рисков и высокой цены на газ. Второй, имея достаточные запасы газа, так и не был запущен после вынужденной остановки. Вероятные причины простоя, называемые участниками рынка, те же – высокая цена на газ, снижение глобальных цен на карбамид и текущие оценки бизнес-рисков предприятия нынешним менеджментом компании и ее владельцами”, - говорит Арестархов.

Он отмечает, что, несмотря на вынужденные остановки, оставшиеся в строю заводы быстро перезапускались и выполняли заключенные контракты. На этом фоне перезапуск европейских производителей в сентябре стал возможным только после снижения цен на газ на европейских газовых биржах (последствия установления прайс-кепа на российские энергоносители и ряда политических договоренностей).

Ключевым глобальным трендом, по словам Арестархова, стала существенная потеря российскими и белорусскими производителями своих позиций, прежде всего, на рынке ЕС из-за опосредованного действия санкций.

Остановка украинского аммиакопровода "Тольятти – Одесса" также спровоцировала снижение предложения аммиака на глобальных рынках, фактически блокировав основной канал экспорта российского аммиака. В результате глобальный рынок переформатировался – аммиак начали покупать в других странах. Сейчас Россия при поддержке ООН требует запуска трубопровода, обозначив это как одно из условий "зернового соглашения". Однако позиция Украины остается предельно четкой: аммиакопровод не запустят, пока РФ не освободит всех украинских военных.

Еще одним важным глобальным трендом, влияющим на падение цен на карбамид, повлиявшее на структуру потребления удобрений в мире.

“Падение цены на карбамид снижает привлекательность селитры, концентрация азота в которой меньше. Карбамид – международный продукт. Главные маркет-мейкеры этого продукта – Китай и страны MENA, на которые газовый кризис и шантаж Путина не влияют. Их заводы сохраняют достаточно стабильные объемы производства карбамида. Что важно, дешевого газа (основное сырье для производства удобрений) у них предостаточно”, - рассказывает директор по корпоративным коммуникациям Goup DF.

Он отмечает, что сейчас в румынском порту Констанца накопилось около 120 тысяч тонн карбамида со всего мира – там есть туркменский, азербайджанский, русский, малайзийский, индонезийский, китайский карбамид. Таким образом, порт стал фактически новым европейским хабом, в котором трейдеры покупают карбамид по самой приемлемой цене без привязки к конкретному производителю.

Импортеры удобрений в Украине создают логистические хабы в Польше

Директор по развитию компании VVM Сергей Рубан говорит, что европейские производители удобрений сейчас начинают постепенно выходить из кризиса. На территории Болгарии и Польши, откуда активно импортируют удобрения в Украину, запущены заводы, поэтому для дефицита удобрений в Украину предпосылок нет.

Удобрения в Украину импортируют двумя коридорами. Первый путь - Черноморский коридор, когда удобрения закупают на разных хабах и завозят в Украину преимущественно через порт Рени. Также много удобрений идет через западную границу, через которую на Волынь и Львовскую область ввозят удобрения преимущественно польского производства.

Что интересно, для того, чтобы снизить риски ракетных ударов по складам с удобрениями, украинские компании создают запасы на территории Польши. У нашей компании на территории Польши тоже есть свой логистический хаб и в Украину мы завозим товар либо под заказ, либо туда, где мы понимаем, что товар будет потреблен в течение короткого времени”, - говорит Рубан.

Он отмечает, что цены удобрений существенно повлияла на девальвацию гривны, поскольку и удобрения и природный газ импортируют в Украину за валюту. Но поскольку цена на азотные удобрения на мировом рынке снижается, эффект от девальвации был в определенной степени нивелирован. Что касается фосфатных удобрений, то там крупные изготовители наоборот придерживают товар, чтобы удержать цены.

Он отмечает, что мировой рынок удобрений очень глобализован и украинский рынок сильно интегрирован в мировой. Однако логистические расходы для украинского агрария сейчас существенно выше, чем для польского или чешского.

По словам Рубана из-за войны прямо или косвенно пострадала треть украинских территорий. Очень многие аграрные предприятия были разрушены из-за боевых действий, разграблены оккупантами, а на некоторые до сих пор продолжают находиться под обстрелами. Таким образом, потребление минеральных удобрений украинскими аграриями сократилось по меньшей мере на 30%.

Аграриям не хватит средств на покупку удобрений, а логистика значительно удорожала

Генеральный директор Украинского Клуба Аграрного Бизнеса (УКАБ) Роман Сластен говорит, что у украинских аграриев сейчас огромная нехватка средств на приобретение удобрений. В сочетании с ростом их стоимости, в частности по калию и фосфору на 50-100%, а также удорожанием логистики, ситуация с обеспечением удобрениями на следующий год очень плохая.

“Если говорить об основных минеральных удобрениях – азотных, то объемы их закупок и внесения под урожай 2023 года согласно текущим оценкам упадут на 60%. Использование удобрений, содержащих фосфор, калий или комплексное, сократится еще больше – ориентировочно на 70-75%. Если в 2021 году под урожай было внесено около 6 млн. т всех минеральных удобрений, то под урожай в следующем году хорошо, если удастся обеспечить 2-2,2 млн. тонн”, - говорит Сластьон.

Он отмечает, что значительная часть европейских производителей приостанавливала свою работу еще летом из-за проблем с обеспечением природным газом. Частично производство возобновлено, но европейские заводы будут ориентироваться преимущественно на спрос внутри ЕС. Соответственно, по импорту украинским компаниям приходится искать удобрения из других стран и платить дополнительно за логистику через ЕС.

Позитивом является то, что часть украинских заводов возобновила работу, но проблемы с энергоснабжением и ракетными обстрелами создают серьезные риски обеспечения ожидаемых от них объемов.

По прогнозам "УкрАгроКонсалт", по сравнению с прошлым годом площадь под зерновые на Севере сократятся на 16%, а в целом по Украине сокращение составляет 30%. В разрезе культур более или менее одинаково ведется сокращение культур.

Аналитики отмечают, что в этом году практически все культуры показывают низкую или нулевую маржинальность за исключением подсолнечника. Поэтому именно эту культуру могут отдать предпочтение при планировании посевной в 2023 году.

Общие площади под яровыми культурами сократятся. На сколько будет сокращение станет известно по результатам "зернового коридора". Аналитики отмечают, что спрос на ячмень и кукурузу со стороны Китая остаются слабыми, поэтому площади под этими культурами будут меньше.

Менее затратные культуры могут остаться на предыдущих уровнях. К примеру, гречка в этом сезоне показала рост, поэтому в следующем году может остаться на стабильно высоком уровне, но окончательные решения будут приниматься ближе к весне.

Следующий сезон может быть еще сложнее из-за дефицита удобрений потому, что к текущему сезону фермеры заранее готовились - закупали семена и удобрения. А в условиях полной неуверенности не все могут закупать необходимые удобрения для посевной. Если у фермеров будет возможность купить все для посевной, то перед ними встанет вопрос, как все правильно спланировать, если война не закончится.