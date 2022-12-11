Україна не планує припиняти експорт зерна з портів Одещини попри знеструмлення регіону

Україна не планує зупиняти постачання зерна з портів в Одесі через пошкодження об'єктів енергосистеми регіону.

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Про це агенції Reuters заявив міністр аграрної політики країни Микола Сольський.

"Проблеми є, але ніхто з трейдерів не говорить про призупинення поставок. Порти використовують альтернативні джерела енергії", - сказав Сольський у коментарі Reuters.

Зазначимо, понад 1,5 мільйона людей на півдні Одеської області залишилися без світла після ударів російських безпілотників по енергосистемі регіону.

Енергетикам вдалося подати напругу на об’єкти критичної інфраструктури, але ліквідація наслідків цього удару займе більше часу, ніж зазвичай.

Одеська обласна влада заявила, що повне відновлення мереж може зайняти два-три місяці.

Станом на ранок 11 грудня, в Одесі та області тривають аварійні вимкнення електроенергії після вчорашньої атаки ворожими дронами по енергетичній інфраструктурі. Проте, поступово електроенергія повертається до споживачів.

Зазначимо, що до реалізації продовженої нещодавно до березня 2023 року угоди, яку в серпні окремо підписали з Туреччиною та ООН Україна та Росія і яка передбачає безпечний коридор для судів у Чорному морі для експорту української агропродукції, було залучено три порти Одеської області - Одеса, Чорноморськ та Південний.

Наразі Одеський припортовий завод завершив перепрофілювання виробничих потужностей для відвантаження зернових на морський транспорт для відправлення на експорт та долучився до "зернової угоди".