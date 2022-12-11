Украина не планирует прекращать экспорт зерна из портов Одесщины, несмотря на обесточивание региона

Украина не планирует останавливать поставки зерна из портов в Одессе из-за повреждений объектов энергосистемы региона.

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Об этом агентству Reuters заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

"Проблемы есть, но никто из трейдеров не говорит о приостановке поставок. Порты используют альтернативные источники энергии", – сказал Сольский в комментарии Reuters.

Отметим, более 1,5 миллионов человек на юге Одесской области остались без света после ударов российских беспилотников по энергосистеме региона.

Энергетикам удалось подать напряжение на объекты критической инфраструктуры, но ликвидация последствий этого удара займет больше времени, чем обычно.

Одесские областные власти заявили, что полное восстановление сетей может занять два-три месяца.

По состоянию на утро 11 декабря, в Одессе и области продолжаются аварийные отключения электроэнергии после вчерашней атаки вражескими дронами по энергетической инфраструктуре. Однако постепенно электроэнергия возвращается к потребителям.

Отметим, что к реализации продленного недавно до марта 2023 года соглашения, которое в августе отдельно подписали с Турцией и ООН Украина и Россия и которое предусматривает безопасный коридор для судов в Черном море для экспорта украинской агропродукции, были привлечены три порта Одесской области - Одесса, Черноморск и Южный.

Также Одесский припортовый завод завершил перепрофилирование производственных мощностей для отгрузки зерновых на морской транспорт для отправки на экспорт и присоединился к "зерновому соглашению".