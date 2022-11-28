ОПЗ долучився до "зернової угоди"

Одеський припортовий завод завершив перепрофілювання виробничих потужностей для відвантаження зернових на морський транспорт для відправлення на експорт. Про це йдеться у повідомленні підприємства.

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"Перші тисячі тонн вже завантажено у трюми судна. Загальна кількість зернових, що буде відправлено цим рейсом, складатиме майже 23 тисячі тонн. Це буде першою відправкою продукції, завантаженої на морський транспорт з Одеського припортового заводу з початку бойових дій на території України", - сказано в ньому.

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ОПЗ зазначає, що наразі не може поновити виробництво власної продукції та відвантажувати її для відправки морем через об’єктивні причини, пов'язані з війною з Росією, але намагається зберегти діяльність та колектив.

"Наразі можемо сказати, що завдяки великій допомозі й підтримці з боку наглядової ради ОПЗ, органів управління, державних установ та керівництва Фонду держмайна, Одеської обласної та районної військових адміністрацій, зусиль правління ОПЗ й професіоналізму колективу вжиті дієві заходи щодо знаходження нових можливостей економічної діяльності підприємства", - вказується у повідомленні.

Хімзавод підкреслює, що для цього було проведено безліч підготовчих процедур, і врешті від контролюючих органів отримано дозвіл на використання потужностей його перевантажувального комплексу для відвантаження зерна.

"День, коли наше підприємство долучилось до участі у межах підписаної Україною міжнародної угоди про "зерновий коридор", безумовно, увійде в історію ОПЗ. Ми завжди пишалися фахівцями, що працюють на ОПЗ, і зараз вони вкотре довели, що немає завдань, з якими вони не могли б упоратись", - резюмували на підприємстві.

Нагадаємо, що до реалізації продовженої нещодавно до березня 2023 року угоди, яку в серпні окремо підписали з Туреччиною та ООН Україна та Росія і яка передбачає безпечний коридор для судів у Чорному морі для експорту української агропродукції, було залучено три порти Одеської області - Одеса, Чорноморськ та Південний. Останній, як і ОПЗ, розташований у Малому Аджалицькому лимані, але з іншого, ніж завод, боку.