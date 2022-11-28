ОПЗ перепрофилировали и задействовали в "зерновом соглашении"

Одесский припортовый завод завершил перепрофилирование производственных мощностей для отгрузки зерновых на морской транспорт для отправки на экспорт. Об этом говорится в сообщении предприятия.

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"Первые тысячи тонн уже загружены в трюмы судна. Общее количество зерновых, которые будут отправлены этим рейсом, составит почти 23 тысячи тонн. Это будет первой отправкой продукции, загруженной на морской транспорт с Одесского припортового завода с начала боевых действий на территории Украины", - сказано в нем.

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ОПЗ отмечает, что пока не может возобновить производство собственной продукции и отгружать ее для отправки по морю по объективным причинам, связанным с войной с Россией, но пытается сохранить деятельность и коллектив.

"Пока можем сказать, что благодаря большой помощи и поддержке со стороны наблюдательного совета ОПЗ, органов управления, государственных учреждений и руководства Фонда госимущества, Одесской областной и районной военных администраций, усилий правления ОПЗ и профессионализма коллектива приняты действенные меры по нахождению новых возможностей экономической деятельности предприятия ", – указывается в сообщении.

Химзавод подчеркивает, что для этого было проведено множество подготовительных процедур, и в итоге от контролирующих органов получено разрешение на использование мощностей его перегрузочного комплекса для отгрузки зерна.

"День, когда наше предприятие присоединилось к участию в рамках подписанного Украиной международного соглашения о "зерновом коридоре", безусловно, войдет в историю ОПЗ. Мы всегда гордились специалистами, работающими на ОПЗ, и сейчас они еще раз доказали, что нет задач, с которыми они не могли бы справиться", - резюмировали на предприятии.

Напомним, что к реализации продленного недавно до марта 2023 года соглашения, которое в августе отдельно подписали с Турцией и ООН Украина и Россия и которое предусматривает безопасный коридор для судов в Черном море для экспорта украинской агропродукции, были привлечены три порта Одесской области - Одесса, Черноморск и Южный. Последний, как и ОПЗ, расположен в Малом Аджалыкском лимане, однако с другой, чем завод, стороны.