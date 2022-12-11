На Одещину поступово повертається світло

В Одесі та області тривають аварійні вимкнення електроенергії після вчорашньої атаки ворожими дронами по енергетичній інфраструктурі. Проте, поступово електроенергія повертається до споживачів.

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Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Поступово електроенергія повертається до споживачів як в Одесі, так і в регіоні. Хоча надалі продовжуються аварійні та екстрені вимкнення", - розповів Братчук.

Своєю чергою він попередив, що загроза завдання ворожих ракетних ударів та атаки дронами-камікадзе по Одеській області залишається дуже високою.

Нагадаємо, 10 грудня російські війська завдали ударів по об’єктам енергетичноїінфраструктури в Одеській області. Через це без світла залишилася Одеса та майже вся Одеська область.

Енергетикам вдалося подати напругу на об’єкти критичної інфраструктури, але ліквідація наслідків цього удару займе більше часу, ніж зазвичай.

На ліквідацію наслідків останнього удару по енергооб’єктам в Одеській області може знадобитися близько 2-3 місяців. При цьому фахівці працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити постачання електроенергії побутовим споживачам.

Наразі в Одесі та області працюють всі "Пункти Незламності".