Деяким одеситам рекомендують виїхати з міста: відновлення енергооб‘єктів може зайняти два-три місяці

На ліквідацію наслідків останнього удару по енергооб’єктам в Одеській області може знадобитися близько 2-3 місяців. Тому одеситам, які мають можливість виїхати з обласного центру до інших населених пунктів регіону або за його межі, краще зробити це.

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Про це 10 грудня в Facebook повідомив департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА.

"Ми розуміємо, наскільки складно такий тривалий час перебувати без електропостачання. Особливо тим родинам, чиє житло повністю на електрозабезпеченні, у кого малі діти або рідні похилого віку. Саме тому, звертаємося до вас із проханням, якщо ви розумієте, що найближчим часом вам буде складно обходитися без електроенергії і ви маєте можливість тимчасово виїхати з міста Одеси до Одеської області або за її межі, то це варто зробити", — звернулися в департаменті до мешканців Одеси.

Уточнюємо, 10 грудня російські війська завдали ударів по об’єктам енергетичної інфраструктури в Одеській області. Через це без світла залишилася Одеса та майже весь Одеський район. Енергетикам вдалося подати напругу на об’єкти критичної інфраструктури, але ліквідація наслідків цього удару займе більше часу, ніж зазвичай.

В своєму традиційному вечірньому зверненні до громадян Президент України Володимир Зеленський теж акцентував увагу на важкій ситуації з електроенергією в Одесі та області.

"Поки триває ремонт, допоможіть своїм знайомим, своїм сусідам, літнім людям в Одесі знайти й скористатися "Пунктами Незламності". "Пункти Незламності" розгорнуті. Там можна зігрітися, зарядити техніку, скористатися зв’язком, отримати необхідну, важливу підтримку", - звернувся голова держави до одеситів.

Він зазначив, що загалом в Україні складна ситуація в енергетиці, найбільше – у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в місті Києві.

"Загалом у різних областях тривають як аварійні, так і стабілізаційні відключення. Енергосистема зараз, мʼяко кажучи, дуже далека від нормального стану – у системі зберігається значний дефіцит. Саме тому є графіки відключень", - зазначив гарант.

Він також пояснив, що навіть якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем з е/е.

"Майже щодня у різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергооб’єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі. Дуже важко дається й відновлення", - додав Зеленський.

За останніми підрахунками, РФ випустила по енергооб'єктам України понад 1000 ракет та снарядів, внаслідок чого енергосистемі завдано великих збитків, проте вона зберігає свою цілісність.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозує, що дефіцит в енергосистемі України залишатиметься протягом зимового періоду. Але енергетики продовжують працювати над відновленням потужностей.