Некоторым одесситам рекомендуют уехать из города: возобновление энергообъектов может занять два-три месяца

На ликвидацию последствий последнего удара по энергообъектам в Одесской области может потребоваться около 2-3 месяцев. Поэтому одесситам, которые имеют возможность выехать из областного центра в другие населенные пункты регионов или за его пределы, лучше сделать это.

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Об этом 10 декабря в Facebook сообщил департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА.

"Мы понимаем, насколько сложно такое долгое время находиться без электроснабжения. Особенно тем семьям, чье жилье полностью на электроснабжении, у кого маленькие дети или пожилые родные. Именно поэтому, обращаемся к вам с просьбой, если вы понимаете, что в ближайшее время вам будет сложно обходиться без электроэнергии и вы можете временно выехать из города Одессы в Одесскую область или за ее пределы, так это стоит сделать", — обратились в департаменте к меканцам Одессы.

Уточняем, 10 декабря российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Одесский области. Из-за этого без света осталась Одесса и почти весь Одесский район. Энергетикам удалось подать напряжение на объекты критической инфраструктуры, но ликвидация последствий этого удара займет больше времени, чем обычно.

В своем традиционном вечернем обращении к гражданам Президент Украины Владимир Зеленский также акцентировал внимание на тяжелой ситуации с электроэнергией в Одессе и области.

"Пока идет ремонт, помогите своим знакомым, своим соседям, пожилым людям в Одессе найти и воспользоваться Пунктами Несокрушимости. Пункты Несокрушимости развернуты. Там можно согреться, зарядить технику, воспользоваться связью, получить необходимую, важную поддержку", - обратился глава государства. одесситов.

Он отметил, что в целом в Украине сложная ситуация в энергетике, больше всего – во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве.

"В целом в разных областях продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения. Энергосистема сейчас, мягко говоря, очень далека от нормального состояния – в системе сохраняется значительный дефицит. Именно поэтому есть графики отключений", - отметил гарант.

Он также пояснил, что даже если нет массированных ракетных ударов, это не означает, что нет проблем с э/э.

"Почти ежедневно в разных регионах есть обстрелы, есть ракетные атаки, атаки дронами. Почти ежедневно бывают попадания в энергообъекты. Из-за потерь в системе приходится уменьшать лимиты всем в системе. Очень тяжело дается и восстановление", - добавил Зеленский.

По последним подсчетам, РФ выпустила по энергообъектам Украины более 1000 ракет и снарядов, в результате чего энергосистеме причинен большой ущерб, однако она сохраняет свою целостность.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прогнозирует, что дефицит в энергосистеме Украины будет оставаться в течение зимнего периода. Но энергетики продолжают работать над восстановлением мощностей.