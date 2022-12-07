Украина просит страны бывшего Советского Союза помочь с энергооборудованием

Украина работает с международными партнерами, чтобы помочь восстановить свой энергетический сектор после нескольких волн российских ракетных атак по критической инфраструктуре за последние несколько недель.

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Об этом пишет CNN.

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, из Франции в ближайшее время будет доставлена крупная партия оборудования.

Производство нового энергетического оборудования – достаточно длительный процесс, поэтому украинская сторона "принимает помощь в виде б/у оборудования, которое находится в рабочем состоянии", добавил он.

По его словам, Украина ведет переговоры с бывшими советскими республиками, в том числе с Азербайджаном.

"Страны Балтии тоже нам существенно помогают. Хочу отметить Литву, которая уже передала большое количество техники, другая часть едет к нам", - сказал он.

Отметим, одно из предприятий ДТЭК отключили от энергосистемы из-за его повреждения в результате российской ракетной атаки 5 декабря .

Также ДТЭК применил экстренные отключения в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Напомним, в результате массированных ракетных ударов страны-террориста РФ в Украине повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС.