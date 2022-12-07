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Украина просит страны бывшего Советского Союза помочь с энергооборудованием
Украина работает с международными партнерами, чтобы помочь восстановить свой энергетический сектор после нескольких волн российских ракетных атак по критической инфраструктуре за последние несколько недель.
Об этом пишет CNN.
Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, из Франции в ближайшее время будет доставлена крупная партия оборудования.
Производство нового энергетического оборудования – достаточно длительный процесс, поэтому украинская сторона "принимает помощь в виде б/у оборудования, которое находится в рабочем состоянии", добавил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, Украина ведет переговоры с бывшими советскими республиками, в том числе с Азербайджаном.
"Страны Балтии тоже нам существенно помогают. Хочу отметить Литву, которая уже передала большое количество техники, другая часть едет к нам", - сказал он.
Отметим, одно из предприятий ДТЭК отключили от энергосистемы из-за его повреждения в результате российской ракетной атаки 5 декабря .
Также ДТЭК применил экстренные отключения в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Напомним, в результате массированных ракетных ударов страны-террориста РФ в Украине повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС.