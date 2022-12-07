Україна звернулася до країн колишнього Радянського Союзу по допомогу з енергообладнанням

Україна працює з міжнародними партнерами, щоб допомогти відновити свій енергетичний сектор після кількох хвиль російських ракетних атак по критичній інфраструктурі протягом останніх кількох тижнів.

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Про це пише CNN.

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, з Франції найближчим часом буде доставлена велика партія обладнання.

Виробництво нового енергетичного обладнання – досить тривалий процес, тому українська сторона "приймає допомогу у вигляді вживаного обладнання, яке знаходиться в робочому стані", додав він.

За його словами, Україна веде переговори з колишніми радянськими республіками, в тому числі з Азербайджаном.

"Країни Балтії також нам суттєво допомагають. Хочу відзначити Литву, яка вже передала велику кількість техніки, інша частина їде до нас", - сказав він.

Зазначимо, одне з підприємств ДТЕК відключили від енергосистеми через його пошкодження внаслідок російської ракетної атаки 5 грудня.

Також ДТЕК застосував екстренні відключення в Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Нагадаємо, внаслідок масованих ракетних ударів країни-терориста РФ в Україні пошкоджені майже всі ТЕС та великі ГЕС.