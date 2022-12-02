"Укренерго" подасть позов проти Росії за знищену інфраструктуру

Національна енергетична компанія "Укренерго" планує подати позов проти Росії щодо відшкодування збитків. Наразі вже розробляється правовий механізм, завдяки якому компанія зможе захистити свої інтереси щодо компенсацій за завдані збитки.

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Про це заявив директор із правових питань НЕК "Укренерго" Максим Юрков.

"Ми фіксуємо всі пошкодження в реальному часі, щодня. Складаємо кошторис і найближчим часом виставимо рахунок росіянам за знищені наші об'єкти" – сказав Юрков.

За його словами, в "Укренерго" уже є певний досвід виставлення рахунків Російській Федерації.

"Тому що ми одні з небагатьох судилися і продовжуємо цей процес щодо наших активів у Криму", - зазначив Юрков.

Наразі вже розробляють правовий механізм, завдяки якому компанія зможе захистити свої інтереси щодо компенсацій за завдану шкоду.

Зазначимо, збитки "Укренерго" через російську військову агресію вже перевищують 70 млрд гривень

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, внаслідок масованих ракетних ударів країни-терориста РФ в Україні пошкоджені майже всі ТЕС та великі ГЕС.

Зазначимо, атаки окупантів по українській критичній інфраструктурі вивели з ладу майже половину енергосистем України.