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"Укрэнерго" подаст иск против России за уничтоженную инфраструктуру
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" планирует подать иск против России о возмещении ущерба. Сейчас уже разрабатывается правовой механизм, благодаря которому компания сможет защитить свои интересы по компенсациям за нанесенный ущерб.
Об этом заявил директор по правовым вопросам НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков.
"Мы фиксируем все повреждения в реальном времени, ежедневно. Составляем смету и в ближайшее время выставим счет россиянам за уничтоженные наши объекты" – сказал Юрков.
По его словам, у "Укрэнерго" уже есть определенный опыт выставления счетов Российской Федерации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Потому что мы одни из немногих судились и продолжаем этот процесс по нашим активам в Крыму", - отметил Юрков.
Сейчас разрабатывают правовой механизм, благодаря которому компания сможет защитить свои интересы относительно компенсаций за нанесенный ущерб.
Отметим, ущерб "Укрэнерго" из-за российской военной агрессии уже превышает 70 млрд гривен
Как сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в результате массированных ракетных ударов страны-террориста РФ в Украине повреждены почти все ТЭС и большие ГЭС.
Отметим, атаки оккупантовпо украинской критической инфраструктуре вывели из строя почти половину энергосистем Украины.