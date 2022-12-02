"Укрэнерго" подаст иск против России за уничтоженную инфраструктуру

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" планирует подать иск против России о возмещении ущерба. Сейчас уже разрабатывается правовой механизм, благодаря которому компания сможет защитить свои интересы по компенсациям за нанесенный ущерб.

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Об этом заявил директор по правовым вопросам НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков.

"Мы фиксируем все повреждения в реальном времени, ежедневно. Составляем смету и в ближайшее время выставим счет россиянам за уничтоженные наши объекты" – сказал Юрков.

По его словам, у "Укрэнерго" уже есть определенный опыт выставления счетов Российской Федерации.

"Потому что мы одни из немногих судились и продолжаем этот процесс по нашим активам в Крыму", - отметил Юрков.

Сейчас разрабатывают правовой механизм, благодаря которому компания сможет защитить свои интересы относительно компенсаций за нанесенный ущерб.

Отметим, ущерб "Укрэнерго" из-за российской военной агрессии уже превышает 70 млрд гривен

Как сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в результате массированных ракетных ударов страны-террориста РФ в Украине повреждены почти все ТЭС и большие ГЭС.

Отметим, атаки оккупантовпо украинской критической инфраструктуре вывели из строя почти половину энергосистем Украины.