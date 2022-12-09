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В "Укрэнерго" ожидают через несколько дней вернуться к плановым графикам отключений
НЭК "Укрэнерго" ожидает, что Украина через несколько дней сможет вернуться к плановым графикам отключений электроэнергии.
Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Мы постепенно в энергосистеме восстанавливаем генерирующие мощности, соответственно и восстанавливаем работу электростанции. И постепенно объем доступной нам генерации увеличивается, тем самым уменьшая дефицит. Я думаю, что через несколько дней мы достигнем того предела, когда можно будет четко всем соблюдать эти плановые графики отключений", – отметил он.
Кудрицкий прогнозирует, что дефицит в энергосистеме Украины будет оставаться в течение зимнего периода. Но энергетики продолжают работать над восстановлением мощностей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил , что компенсировать дефицит в энергосфере можно частично благодаря импорту, однако и это не сможет полностью исправить ситуацию.
Напомним, во второй половине дня 5 декабря по всей территории Украины, кроме АР Крым, была объявлена воздушная тревога. Российская Федерация пыталась вновь нанести массированный ракетный удар по регионам, ракеты запускали сразу из трех районов, но большинство из них ликвидировало ПВО. В целом удалось сбить свыше 60 из 70 российских ракет.
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что дефицит в Объединенной энергосистеме Украины после российских атак ракет 5 декабря составляет 19%.
Источник фото: Depositphotos