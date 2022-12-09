В "Укренерго" очікують за декілька днів повернутися до планових графіків відключень

НЕК "Укренерго" очікує, що Україна за декілька днів зможе повернутися до планових графіків відключень електроенергії.

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Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми поступово в енергосистемі відновлюємо генеруючі потужності, відповідно і відновлюють роботу електростанції. І поступово обсяг доступної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Я думаю, що за декілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде чітко всім дотримуватися цих планових графіків відключень", – зазначив він.

Кудрицький прогнозує, що дефіцит в енергосистемі України залишатиметься протягом зимового періоду. Але енергетики продовжують працювати над відновленням потужностей.

Він додав, що компенсувати дефіцит в енергосфері можна частково завдяки імпорту, однак й це не зможе повністю виправити ситуацію.

Нагадаємо, в другій половині дня 5 грудня по всій території України, окрім АР Крим, оголосили повітряну тривогу. Російська Федерація намагалася знову завдати масованого ракетного удару по регіонам, ракети запускали одразу з трьох районів, але більшість з них ліквідувала ППО. Загаломвдалося збитипонад 60 з 70 російських ракет.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що дефіцит в Об'єднаній енергосистемі України після російських ракетних атак 5 грудня складає 19%.

Джерело фото: Depositphotos