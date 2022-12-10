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Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Одесщины дронами: без электричества тысячи потребителей
Ночью 10 декабря враг атаковал юг Украины дронами-камикадзе. Подразделения воздушного командования "Юг" сбили 10 из 15 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Ночью враг атаковал юг страны дронами-камикадзе. Продолжая техногенный террор попал по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент информации о пострадавших нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сейчас продолжается работа спасательных и восстановительных служб.
Сообщается, что силами противовоздушной обороны 4 "Shahed-136" сбиты над Херсонщиной, 4 над Николаевщиной, 2 над Одесской областью.
Отметим, в результате ракетного удара 5 декабря в Одесской области была серьезна повреждена энергетическая инфраструктура.