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В Киеве изменили графики отключения света: теперь есть три категории
В Киеве с пятницы, 9 декабря, действуют новые графики стабилизационных отключений света. Они поделены на три категории.
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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Они разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов", - говорится в сообщении.
Графики состоят из трех категорий:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.
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Серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света.
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Светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
В ДТЭК добавили, что в скором времени обновленные графики заработают в Одесской и Днепропетровской областях.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что руководители ОСР (операторов системы распределения, облэнерго) будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.