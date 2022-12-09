В Киеве изменили графики отключения света: теперь есть три категории

В Киеве с пятницы, 9 декабря, действуют новые графики стабилизационных отключений света. Они поделены на три категории.

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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Они разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов", - говорится в сообщении.

Графики состоят из трех категорий:

Белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.

Серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света.



Светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.



В ДТЭК добавили, что в скором времени обновленные графики заработают в Одесской и Днепропетровской областях.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что руководители ОСР (операторов системы распределения, облэнерго) будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.