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Категорія
Енергетика
Дата публікації

У Києві змінили графіки відключення світла: тепер є три категорії

У Києві змінили графіки відключення світла: тепер є три категорії

У Києві з п’ятниці, 9 грудня, діють нові графіки стабілізаційних відключень світла. Вони поділені на три категорії.

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Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів", – йдеться у повідомленні.

Графіки складаються з трьох категорій:

  • Білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована.
  • Сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла.
  • Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

У ДТЕК додали, що скоро оновлені графіки запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що керівники ОСР (операторів системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.

Автор:
Ніна Комащенко