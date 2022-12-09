- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
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У Києві змінили графіки відключення світла: тепер є три категорії
У Києві з п’ятниці, 9 грудня, діють нові графіки стабілізаційних відключень світла. Вони поділені на три категорії.
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Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів", – йдеться у повідомленні.
Графіки складаються з трьох категорій:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована.
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Сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла.
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Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в
енергосистемі буде збільшуватись.
У ДТЕК додали, що скоро оновлені графіки запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що керівники ОСР (операторів системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.