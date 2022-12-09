Прем’єр доручив міністру енергетики визначити пріоритетні об’єкти, які першими отримуватимуть світло

Уряд в умовах обмеження споживання електроенергії прийняв рішення визначити пріоритети включення електропостачання. Першою має підключатися критична інфраструктура.

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Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

"Говоритимемо відверто, що цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії. Тому держава й Уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію в першу чергу. Дав доручення Міністру енергетики розробити та подати на розгляд Уряду чіткі пріоритети включення електропостачання", – зазначив Шмигаль.

За його словами, перший пріоритет — це критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.

Другий — це об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави. Принцип "все для фронту" залишається абсолютно незмінним.

Третій — це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти. Наприклад, хлібопекарні та молокозаводи.

Четвертий пріоритет — житловий сектор.

"Тільки після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об’єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими", - наголосив прем’єр.

Крім того, Міненерго, НКРЕКП, Антимонопольний комітет та місцева влада мають розробити механізм реагування на заяви громадян і бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення споживачів.

"Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання у бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Міністерство енергетики раніше видало наказ, згідно з яким Державна інспекція енергетичного нагляду протягом періоду воєнного стану здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що керівники ОСР (операторів системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.