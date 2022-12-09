Премьер поручил министру энергетики определить приоритетные объекты, которые первыми будут получать свет

Правительство в условиях ограничения потребления электроэнергии приняло решение определить приоритеты включения электроснабжения. Первой должна подключаться критическая инфраструктура.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Будем откровенно говорить, что этой зимой мы постоянно будем жить в условиях ограничения потребления электроэнергии. Поэтому государство и Правительство систематизируют процесс относительно того, кто получает электроэнергию в первую очередь. Дал поручение Министру энергетики разработать и представить на рассмотрение Правительства четкие приоритеты включения электроснабжения ", - отметил Шмыгаль.

По его словам, первый приоритет – это критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы.

Второй – это объекты военно-промышленного комплекса, которые работают на оборону государства. Принцип "все для фронта" остается неизменным.

Третий — это бизнес, производящий критически важные товары и продукты. Например, хлебопекарни и молокозаводы.

Четвертый приоритет – жилищный сектор.

"Только после включения этих четырех указанных групп должна поставляться электроэнергия на другие объекты. Это справедливый подход, который позволит нашей стране выстоять этой зимой", - подчеркнул премьер.

Кроме того, Минэнерго, НКРЭКУ, Антимонопольный комитет и местные власти должны разработать механизм реагирования на заявления граждан и бизнеса о нарушении очередности и приоритетности включения потребителей.

"Понимаем, что такая расстановка приоритетов может вызвать вопросы у бизнеса. Поэтому разрабатываем рекомендации для промышленного сектора, в частности о частичном или полном переводе деятельности предприятий в ночные смены", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Министерство энергетики ранее издало приказ, согласно которому Государственная инспекция по энергетическому надзору в течение периода военного положения будет осуществлять внеплановые проверки на объектах энергетики.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что руководители ОСР (операторов системы распределения, облэнерго) будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.