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Одещина наразі знеструмлена: на відновлення енергозабезпечення потрібно більше часу ніж зазвичай
Станом на зараз Одеса та область знеструмлені. Заживлено тільки об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції. На відновлення енергозабезпечення буде потрібно більше часу ніж зазвичай.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
"Сьогодні вночі ворог завдав нових ударів по енергетичним об’єктам в Одеській області. Пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання, в результаті чого було знеструмлено споживачів м.Одеси та області", - зазначають в компанії.
Там додають, що наразі ситуація в регіоні дуже складна.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» працюють над поданням електроживлення на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканал, очисні споруди.
"Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень", - зазначають в "Укренерго".
Як зауважив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, ситуація залишається важкою, однак контрольованою.
"На відновлювальні роботи потрібно більше часу, ніж зазвичай. Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Влада та комунальники працюють цілодобово. Ми вже відновлюємо зруйноване", - підкреслив Тимошенко.
Він нагадав, що в Одесі та області працюють всі Пункти Незламності.
Нагадаємо, вночі 10 грудня ворог атакував південь України дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань.