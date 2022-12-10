Одещина наразі знеструмлена: на відновлення енергозабезпечення потрібно більше часу ніж зазвичай

Станом на зараз Одеса та область знеструмлені. Заживлено тільки об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції. На відновлення енергозабезпечення буде потрібно більше часу ніж зазвичай.

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Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні вночі ворог завдав нових ударів по енергетичним об’єктам в Одеській області. Пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання, в результаті чого було знеструмлено споживачів м.Одеси та області", - зазначають в компанії.

Там додають, що наразі ситуація в регіоні дуже складна.

Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» працюють над поданням електроживлення на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканал, очисні споруди.

"Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень", - зазначають в "Укренерго".

Як зауважив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, ситуація залишається важкою, однак контрольованою.

"На відновлювальні роботи потрібно більше часу, ніж зазвичай. Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Влада та комунальники працюють цілодобово. Ми вже відновлюємо зруйноване", - підкреслив Тимошенко.

Він нагадав, що в Одесі та області працюють всі Пункти Незламності.



Нагадаємо, вночі 10 грудня ворог атакував південь України дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань.