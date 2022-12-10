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Одещина обесточена: на восстановление энергообеспечения нужно больше времени, чем обычно
На данный момент Одесса и область обесточены. Заживлены только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддомы, котельные и насосные станции. На восстановление энергообеспечения потребуется больше времени, чем обычно.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Сегодня ночью враг нанес новые удары по энергетическим объектам в Одесской области. Повреждена часть магистральных высоковольтных сетей и оборудования, в результате чего были обесточены потребители г.Одессы и области", - отмечают в компании.
Там добавляют, что ситуация в регионе очень сложная.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" работают над представлением электропитания на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканал, очистные сооружения.
"Но восстановление электропитания для бытовых потребителей может занять больше времени из-за большого объема повреждений", - отмечают в "Укрэнерго".
Как отметил замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, ситуация остается тяжелой, однако контролируемой.
"На восстановительные работы нужно больше времени, чем обычно. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Власть и коммунальщики работают круглосуточно. Мы уже восстанавливаем разрушенное", - подчеркнул Тимошенко.
Он напомнил, что в Одессе и области работают все Пункты Несокрушимости.
Напомним, ночью 10 декабря враг атаковал юг Украины дронами-камикадзе. Продолжая техногенный террор попал по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения.