Одещина обесточена: на восстановление энергообеспечения нужно больше времени, чем обычно

На данный момент Одесса и область обесточены. Заживлены только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддомы, котельные и насосные станции. На восстановление энергообеспечения потребуется больше времени, чем обычно.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня ночью враг нанес новые удары по энергетическим объектам в Одесской области. Повреждена часть магистральных высоковольтных сетей и оборудования, в результате чего были обесточены потребители г.Одессы и области", - отмечают в компании.

Там добавляют, что ситуация в регионе очень сложная.

Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" работают над представлением электропитания на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканал, очистные сооружения.

"Но восстановление электропитания для бытовых потребителей может занять больше времени из-за большого объема повреждений", - отмечают в "Укрэнерго".

Как отметил замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, ситуация остается тяжелой, однако контролируемой.

"На восстановительные работы нужно больше времени, чем обычно. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Власть и коммунальщики работают круглосуточно. Мы уже восстанавливаем разрушенное", - подчеркнул Тимошенко.

Он напомнил, что в Одессе и области работают все Пункты Несокрушимости.



Напомним, ночью 10 декабря враг атаковал юг Украины дронами-камикадзе. Продолжая техногенный террор попал по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения.