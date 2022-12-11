На Одесщину постепенно возвращается свет

В Одессе и области продолжаются аварийные отключения электроэнергии после вчерашней атаки вражескими дронами по энергетической инфраструктуре. Однако постепенно электроэнергия возвращается к потребителям.

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Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Постепенно электроэнергия возвращается к потребителям как в Одессе, так и в регионе. Хотя дальше продолжаются аварийные и экстренные отключения", - рассказал Братчук.

В свою очередь, он предупредил, что угроза нанесения вражеских ракетных ударов и атаки дронами-камикадзе по Одесской области остается очень высокой.

Напомним, 10 декабря российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области. Поэтому без света осталась Одесса и почти вся Одесская область.

Энергетикам удалось подать напряжение на объекты критической инфраструктуры, но ликвидация последствий этого удара займет больше времени, чем обычно.

На ликвидацию последствий последнего удара по энергообъектам в Одесской области может потребоваться около 2-3 месяцев. При этом специалисты работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее возобновить поставки электроэнергии бытовым потребителям.

В Одессе и области работают все "Пункты Несокрушимости".