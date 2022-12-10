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Беларусь разрешит транзит украинского зерна без каких-либо условий – ООН
Беларусь сообщила Организации Объединенных Наций, что позволит без предварительных условий транзит зерна из Украины через свою территорию для экспорта из литовских портов.
Об этом сообщает Reuters.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич в пятницу в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы сказать ему, что нет никаких препятствий для транзита украинского зерна, заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик.
Амбразевич также "повторил просьбу своего правительства о возможности экспорта собственной продукции удобрений, которая сейчас подпадает под санкции", сказал Дюжаррик в заявлении после встречи.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Reuters отмечает, что Беларусь, крупный мировой производитель калия, пострадала от жестких западных санкций в 2021-2022 годах, прервавших ее экспорт удобрений через порты Балтийского моря.
Издание напоминает, что Беларусь, которую ее союзник Россия использует как плацдарм для вторжения Москвы в Украину 24 февраля, заявила в июне, что будет пропускать украинское зерно через страну в порты Балтийского моря, если Беларуси разрешат отправлять свои товары из портов. Украина не согласилась с этим предложением.
Ранее украинское аграрное сообщество обратилось к президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой рассмотреть возможность прокладки широкого железнодорожного пути 1520 мм по территории Республика Польша, которая бы объединила украинскую железную дорогу и порт Гданьск, а также литовскую железнодорожную сеть в обход Белоруси.
Напомним, что к реализации продленного недавно до марта 2023 года соглашения, которое в августе отдельно подписали с Турцией и ООН Украина и Россия и которое предусматривает безопасный коридор для судов в Черном море для экспорта украинской агропродукции, привлечены три порта Одесской области - Одесса, Черноморск и Южный.