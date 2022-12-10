Беларусь разрешит транзит украинского зерна без каких-либо условий – ООН

Беларусь сообщила Организации Объединенных Наций, что позволит без предварительных условий транзит зерна из Украины через свою территорию для экспорта из литовских портов.

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Об этом сообщает Reuters.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич в пятницу в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы сказать ему, что нет никаких препятствий для транзита украинского зерна, заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик.

Амбразевич также "повторил просьбу своего правительства о возможности экспорта собственной продукции удобрений, которая сейчас подпадает под санкции", сказал Дюжаррик в заявлении после встречи.

Reuters отмечает, что Беларусь, крупный мировой производитель калия, пострадала от жестких западных санкций в 2021-2022 годах, прервавших ее экспорт удобрений через порты Балтийского моря.

Издание напоминает, что Беларусь, которую ее союзник Россия использует как плацдарм для вторжения Москвы в Украину 24 февраля, заявила в июне, что будет пропускать украинское зерно через страну в порты Балтийского моря, если Беларуси разрешат отправлять свои товары из портов. Украина не согласилась с этим предложением.

Ранее украинское аграрное сообщество обратилось к президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой рассмотреть возможность прокладки широкого железнодорожного пути 1520 мм по территории Республика Польша, которая бы объединила украинскую железную дорогу и порт Гданьск, а также литовскую железнодорожную сеть в обход Белоруси.

Напомним, что к реализации продленного недавно до марта 2023 года соглашения, которое в августе отдельно подписали с Турцией и ООН Украина и Россия и которое предусматривает безопасный коридор для судов в Черном море для экспорта украинской агропродукции, привлечены три порта Одесской области - Одесса, Черноморск и Южный.



