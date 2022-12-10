Білорусь дозволить транзит українського зерна без жодних умов – ООН

Білорусь повідомила Організацію Об’єднаних Націй, що дозволить без попередніх умов транзит зерна з України через свою територію для експорту з литовських портів.

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Про це повідомляє Reuters.

Заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич у п'ятницю в Нью-Йорку зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, щоб сказати йому, що немає жодних перешкод для транзиту українського зерна, заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.

Амбразевич також "повторив прохання свого уряду щодо можливості експортувати власну продукцію добрив, яка зараз підпадає під санкції", сказав Дюжаррік у заяві після зустрічі.

Reuters зазначає, що Білорусь, великий світовий виробник калію, постраждала від жорстких західних санкцій у 2021-2022 роках, які перервали її експорт добрива через порти Балтійського моря.

Видання нагадує, що Білорусь, яку її союзник Росія використовує як плацдарм для вторгнення Москви в Україну 24 лютого, заявила в червні, що пропускатиме українське зерно через країну до портів Балтійського моря, якщо Білорусі дозволять відправляти свої товари з портів. Україна не погодилася на цю пропозицію.

Раніше українська аграрна спільнота звернулась до президента Польщі Анджея Дуди та прем’єр-міністраМатеуша Моравецького з проханням розглянути можливість прокладання широкої залізничної колії 1520 мм територією Республіка Польща, яка б об’єднала українську залізницю та порт Гданськ, а також литовську залізничну мережу в обхід Білорусі.

Нагадаємо, що до реалізації продовженої нещодавно до березня 2023 року угоди, яку в серпні окремо підписали з Туреччиною та ООН Україна та Росія і яка передбачає безпечний коридор для судів у Чорному морі для експорту української агропродукції, залучені три порти Одеської області - Одеса, Чорноморськ та Південний.



