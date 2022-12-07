Спасти экспорт: когда Украина сможет присоединиться к железнодорожной сети Европы и насколько такая логистика будет эффективна для вывоза товаров за границу

До полномасштабной войны в Украине не было стратегии или плана “Б”, чтобы быстро и без потерь для бизнеса и государства перестроить логистику, тем самым обеспечить стабильное экспортирование продукции и сырья. Государство начало искать альтернативу только после того, как морские порты были заблокированы. Есть ли у Украины перспективы перестроить логистику во время войны, когда полноценная работа морских портов невозможна – читайте в материале.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По данным ООН население Земли уже составляет 8 млрд человек. Тенденция роста населения в мире указывает на то, что спрос на аграрную продукцию также будет увеличиваться. Украине нужно использовать этот спрос и принять меры, чтобы обеспечить население мира продовольствием.

В качестве примера президентом Украины Владимиром Зеленским была запущена программа "Grain from Ukraine", которая предусматривает закупку развитыми странами украинского зерна и передачу его бедным странам. В конце ноября Украина провела международный саммит по продовольственной безопасности для инициативы "Grain from Ukraine", к которой уже присоединились 22 страны мира. По результатам саммита было собрано около $150 млн. Эта программа является примером того, как создавать спрос на украинское зерно.

Чтобы обеспечить стабильную отправку товаров и сырья за границу, необходимо иметь логистические маршруты, которые были нарушены с начала полномасштабной войны в Украине. Так, 24 февраля 2022 года были заблокированы морские порты, через которые традиционно экспортировалось около 90% зерна. Экспорт по морю всегда был быстрым, удобным и дешевым, поэтому был востребованным в отличие от более дорогой и сложной логистики по железной дороге и автотранспортом.

Однако аграрии не имели другого выхода, как использовать альтернативные пути (жд и автотранспорт), чтобы экспортировать зерно, поэтому продолжили вывозить продукцию с низкой или нулевой маржинальностью. Ведь логистика альтернативными путями дороже морской, поэтому аграрии понесли убытки в сумме $70-80 с тонны.

Только после подписания Украиной, ООН, Турцией и Россией "зернового соглашения" удалось возобновить экспорт по морю, но Российская Федерация неоднократно предпринимала попытки нарушить эти договоренности. Чтобы снизить риски, Украине нужно разрабатывать стратегию, как обеспечить стабильный экспорт в условиях, когда функционирование "зернового коридора" находится под постоянной угрозой.

Инвестирование в логистику, несмотря на войну

В начале ноября Европейская Бизнес Ассоциация призвала уже сейчас продумать стратегию и начинать перестраивать альтернативные пути для экспорта, например, по железной дороге в польские и литовские порты. К примеру, рассмотреть возможность построения через территорию Польши нового железнодорожного пути стандарта 1520 мм.

Представители Ассоциации уже обратились с соответствующим предложением к президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому. Предполагается, что ширококолейная железная дорога соединит украинскую и литовскую железнодорожные сети, а также присоединит к ним порт Гданьск. В Ассоциации отметили, что это довольно длительный процесс и, по подсчетам экспертов, может составить до 5 лет, поэтому, собственно, бизнес и предлагает подумать об этом уже сейчас.

По мнению бизнеса, наибольшим вызовом военного положения является изменение логистики из-за блокады портов. Так, результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации показали, что 79% представителей транспортной отрасли считают необходимым развивать сеть стратегических универсальных транспортных хабов в западных регионах Украины. Специалисты считают, что новая инфраструктура может выступать в качестве резерва мощностей и обеспечить, в случае необходимости, скорую переориентацию экспортных цепочек.

В то же время 76% согласны, что следует развивать проекты по развитию транспортной инфраструктуры (морские терминалы, железная дорога) европейских стран-соседей за счет украинских инвестиций, поскольку это поможет обеспечить диверсификацию экспортно-импортной логистики.

Наиболее актуальными инвестиционными проектами в Европе и Украине для рынка логистики респонденты назвали развитие автомобильных путепроводов, соединяющих Украину и европейские страны, строительство в Украине стратегических универсальных транспортных хабов в качестве резерва мощностей на случай повторения агрессии РФ, развитие европути (1435 мм) на территории Украины.

Работа "зернового соглашения" существенно снизило давление на железнодорожную логистику. При этом 35% опрошенных специалистов по логистике считают, что альтернативы этому соглашению нет. Другие 40% называют альтернативой западное сообщение через границу (железная дорога, автоперевозки, порты), 29% - строительство терминалов по перегрузке и хранению на территории европейских государств-соседей, и 16% полагают, что Дунайский кластер может стать альтернативой зерновому коридору.

Для стабилизации рынка перевозок и логистики, по мнению бизнеса, правительство должно прежде всего сфокусироваться на укреплении энергетической независимости и безопасности Украины, стабильном исполнению "зернового соглашения" и расширению его действия на другие виды грузов, а также на строительстве и модернизации путей в направлении границы с ЕС и дунайских портов.

План "Б" для экспорта: что делает государство

На сегодняшний день именно железная дорога является планом "Б" для экспорта, но такая логистика также имеет ряд проблем. Так, европейская железная дорога не имеет пропускной способности для перевозки такого количества зерна, сколько нужно Украине . Это касается не только экспорта зерна, но и металла, химической продукции и т.п.

По словам заместителя председателя комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлии Клименко, для того чтобы использовать железную дорогу для экспорта зерна, в первую очередь нужно обратить внимание на пограничные переходы и увеличить их количество.

“Во-первых, их мало, а во-вторых, большинство наших переходов миксированы, через которые пересекают границу автобусы, машины, автомобили, бензовозы, которые имеют приоритетное право. А здесь еще железнодорожный транспорт”, – говорит нардеп Клименко.

Она подчеркнула, что Украине не хватает пограничных переходов, особенно с Польшей. Однако на глобальном уровне нужно увеличивать пограничные переходы со всеми европейскими странами.

Юлия Клименко добавила, что если Украина сможет договориться с Польшей для увеличения пограничных переходов, то в дальнейшем такой вопрос будет рассматривать Европейский Союз, чтобы на законодательном уровне утвердить эти шаги. Но такие процессы в ЕС бюрократизированы и на согласование уходит немало времени.

Также для увеличения пропускной способности, помимо увеличения пограничных переходов по всей Украине, нужно построить евроколею. Для реализации проекта парламент ратифицировал кредит Всемирного банка на 200 млн евро на проектирование европути с ЕС.

При этом Украина уже создала законопроект для гармонизации с европейским правом, который сейчас проходит экспертизу на предмет соответствия директивам и законодательству ЕС. Когда будет получена экспертная оценка законопроекта со стороны ЕС, его вынесут на голосование в Верховной Раде.

"Большой блок, который фактически остался (речь о законе для гармонизации с европейским правом – ред.), поскольку о внутренних водных путях, почта была принята, – это Укрзализныця. Большой спорный блок. Сейчас мы пытаемся найти консенсус со всеми участниками этого сектора. Амбициозная цель – представить в первом чтении этот законопроект в начале следующего года", – сказала нардеп Юлия Клименко.

Клименко подчеркнула, что реализация этого проекта, скорее всего, будет отложена на послевоенное время, потому что железная дорога сейчас не сможет проводить реформу и одновременно перерабатывать колею.

"Это амбициозный план, но надо смотреть, насколько он реалистичен", - отметила она.

Однако даже если европути будут построены, то все равно пропускная способность будет зависеть от европейской железной дороги и портов. Ведь многие прибалтийские порты не имеют возможности обслужить большое количество грузов, поступающих из Украины. Также нужно учитывать, что кроме украинских грузов, товары поступают еще из других стран, а это дополнительная нагрузка на инфраструктуру.

Для увеличения пропускного потенциала Украина предлагает строить на границе хабы и склады, где можно хранить зерно. Однако европейские партнеры не уверены в том, что когда в Украине разблокируют морские порты, эти хабы в дальнейшем будут использоваться. Со своей стороны, Украина уверяет, что такая инфраструктура (европути, хабы и склады) будут использоваться годами даже после разблокирования морских портов.

"То есть открытый вопрос сможем ли мы загрузить железнодорожную и годовую логистику, если у нас будет работать морская. Этот вопрос надо учитывать потому, что на сегодняшний день мы действительно не можем доказать, что нам это нужно сейчас и через два года", - подчеркнула Клименко.

Клименко уверена, что в будущем будут использоваться все пути потому, что даже после войны для запуска портов нужно время. Поэтому уже сейчас необходимо иметь план "А" и "Б", чтобы обеспечить бесперебойную отправку зерна на экспорт.

Основным планом "А" для украинского экспорта является максимальное открытие портов. Автомобильные дороги и железная дорога - это план "Б", который тоже должен быть, но его реализация начнется не раньше 2023 года.