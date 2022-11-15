Населення Землі досягло 8 мільярдів людей, - ООН

Світу знадобилося 12 років, щоб зрости з 7 до 8 мільярдів, знадобиться приблизно 15 років — до 2037 року — щоб досягти 9 мільярдів, що є ознакою того, що загальні темпи зростання світового населення сповільнюються.

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Про це повідомляє прес-служба ООН.

"Населення світу досягне 8 мільярдів людей, що стане важливою віхою в розвитку людства. Таке безпрецедентне зростання пояснюється поступовим збільшенням тривалості життя людини завдяки покращенню охорони здоров’я, харчування, особистої гігієни та медицини. Це також результат високого та постійного рівня народжуваності в деяких країнах", - йдеться в повідомленні ООН.

Зазначається, що країни з найвищим рівнем народжуваності зазвичай з найнижчим доходом на душу населення. Тому з часом глобальне зростання населення дедалі більше концентрується у найбідніших країнах світу, більшість із яких перебувають у Африці на південь від Сахари. У цих країнах стійке швидке зростання населення може перешкодити досягненню цілей у сфері сталого розвитку (ЦУР), які залишаються найкращим у світі шляхом до щасливого та здорового майбутнього.

Незважаючи на те, що зростання населення посилює вплив економічного розвитку на навколишнє середовище, зростання доходів на душу населення є основною рушійною силою нестійких моделей виробництва та споживання.

Країни з найвищим споживанням матеріальних ресурсів душу населення і викидами парникових газів, зазвичай, перебувають там, де вищий дохід душу населення, а чи не там, де населення швидко зростає.

Нагадаємо, що за даними ООН, у десятках країн можуть початись масові протести, заворушення та насильство різного роду в 2022 році, тому що ціни на продукти харчування у всьому світі зростають, а деякі держави зовсім недоотримають продовольство через те, що Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.