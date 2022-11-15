На Земле уже восемь миллиардов человек, - ООН

Миру понадобилось 12 лет, чтобы возрасти с 7 до 8 миллиардов, понадобится примерно 15 лет — к 2037 году — чтобы достичь 9 миллиардов, что является признаком того, что общие темпы роста мирового населения замедляются.

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Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Население мира достигнет 8 миллиардов человек, что станет важной вехой в развитии человечества. Такой беспрецедентный рост объясняется постепенным увеличением продолжительности жизни человека благодаря улучшению здравоохранения, питания, личной гигиены и медицины. Это также результат высокого и постоянного уровня рождаемости в некоторых странах", – говорится в сообщении ООН.

Отмечается, что страны с высоким уровнем рождаемости обычно имеют самый низкий доход на душу населения. Поэтому со временем глобальный рост населения все больше концентрируется в беднейших странах мира, большинство из которых находятся в Африке к югу от Сахары. В этих странах устойчивый быстрый рост населения может помешать достижению целей в сфере устойчивого развития (ЦУР), которые остаются лучшим в мире путем счастливого и здорового будущего.

Несмотря на то, что рост населения усиливает влияние экономического развития на окружающую среду, рост доходов на душу населения является основной движущей силой неустойчивых моделей производства и потребления.

Страны с высоким потреблением материальных ресурсов на душу населения и выбросами парниковых газов, как правило, находятся там, где более высокий доход на душу населения, а не там, где население быстро растет.

Напомним, что по данным ООН, в десятках стран могут начаться массовые протесты, беспорядки и насилие разного рода в 2022 году, потому что цены на продукты питания во всем мире растут, а некоторые государства совсем недополучат продовольствие из-за того, что Россия решила полномасштабную войну против Украины.