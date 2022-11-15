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На Земле уже восемь миллиардов человек, - ООН
Миру понадобилось 12 лет, чтобы возрасти с 7 до 8 миллиардов, понадобится примерно 15 лет — к 2037 году — чтобы достичь 9 миллиардов, что является признаком того, что общие темпы роста мирового населения замедляются.
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
"Население мира достигнет 8 миллиардов человек, что станет важной вехой в развитии человечества. Такой беспрецедентный рост объясняется постепенным увеличением продолжительности жизни человека благодаря улучшению здравоохранения, питания, личной гигиены и медицины. Это также результат высокого и постоянного уровня рождаемости в некоторых странах", – говорится в сообщении ООН.
Отмечается, что страны с высоким уровнем рождаемости обычно имеют самый низкий доход на душу населения. Поэтому со временем глобальный рост населения все больше концентрируется в беднейших странах мира, большинство из которых находятся в Африке к югу от Сахары. В этих странах устойчивый быстрый рост населения может помешать достижению целей в сфере устойчивого развития (ЦУР), которые остаются лучшим в мире путем счастливого и здорового будущего.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Несмотря на то, что рост населения усиливает влияние экономического развития на окружающую среду, рост доходов на душу населения является основной движущей силой неустойчивых моделей производства и потребления.
Страны с высоким потреблением материальных ресурсов на душу населения и выбросами парниковых газов, как правило, находятся там, где более высокий доход на душу населения, а не там, где население быстро растет.
Напомним, что по данным ООН, в десятках стран могут начаться массовые протесты, беспорядки и насилие разного рода в 2022 году, потому что цены на продукты питания во всем мире растут, а некоторые государства совсем недополучат продовольствие из-за того, что Россия решила полномасштабную войну против Украины.