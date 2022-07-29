Каждый третий украинец недоедает

В ООН обеспокоены ухудшением ситуации с продовольствием в Украине. По данным организации каждый третий украинец так или иначе страдает от нехватки продовольствия.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Антуан Валлас.

"Наша организация обеспокоена ухудшением ситуации с продовольствием в Украине. На сегодняшний день каждый третий украинец так или иначе страдает от нехватки продовольствия. Мы стараемся действовать очень гибко, чтобы помогать разным слоям населения на территории Украины: или это перемещенные лица, или люди, которые находятся в условиях активных военных действий, жизнь которых пострадала от войны", - сказал Валлас.

По его словам, ВПП ООН уже предоставила поддержку более 2 млн украинцев в виде пособий или денежных выплат.

В частности, с марта было роздано несколько миллионов долларов наличными.

Так, украинцы получили через ПриватБанк уже более 1,5 миллионов переводов с денежной помощью от международных организаций.

Отметим, что находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых идут активные боевые действия, украинцы, а также внутренне перемещенные лица могут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций.