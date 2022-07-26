Українці через ПриватБанк отримали допомогу від міжнародних організацій на 6.5 млрд грн

Українці, які через війну були змушені шукати прихистку у безпечних регіонах країни, чи зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, отримали через ПриватБанк вже понад 1,5 мільйона переказів з грошовою допомогою від міжнародних організацій.

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Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

На даний час допомогу отримують люди, що зареєстровані у визначених міжнародними організаціями територіях (Луганська, Донецька, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська та Запорізька області), та які подали заявку через платформу єДопомога.

Загальна сума отриманих виплат складає понад 6,5 млрд грн, а переважна більшість - 90% переказів було отримано онлайн на картку ПриватБанку у мобільному Приват24.

Нагадаємо - заявку на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій можна подати онлайн через урядову платформу єДопомога, без відвідування відділення банків чи центрів надання адміністративних послуг.

Якщо, наприклад, у людей похилого віку, немає змоги самостійно подати заявку на платформі, варто звернути до родичів, знайомих, друзів які можуть допомогти це зробити за них.

У заявці, окрім особистих даних, необхідно вказати IBAN картки для виплат ПриватБанку. Його можна знайти самостійно у додатку Приват 24 - "реквізити", або у терміналі самообслуговування Якщо картки немає, її можна оформити за декілька хвилин у мобільному додатку Приват24 або у відділенні.

Рішення щодо надання допомоги відповідній категорії населення та щодо суми виплат приймають саме міжнародні організації.

Нагадаємо, ПриватБанк розпочав виплати переказів Western Union з грошовою допомогою внутрішньо переміщеним особам від міжнародних організацій для українців, які в результаті війни були змушені шукати притулок у безпечних регіонах та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років.

Зазначимо, що українці, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких йдуть активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка спрощує та прискорює постановку внутрішньо переміщених осіб на облік та отримання соціальних виплат.