З мобільного Приват24 тепер можна дзвонити безпосередньо до банку

ПриватБанк запровадив технологію розробки власних ІТ фахівців, за допомогою якої клієнти можуть спілкуватися з банком через інтернет та мобільний додаток Приват24.

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Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

Бета версія вже доступна всім користувачам мобільного Приват24 (iOs та Android) – потрібно лише оновити програму до останньої версії.

Виклики до банку через програму безкоштовні та працюють за наявності мобільного інтернету або Wi-Fi. Важливо, що такий спосіб спілкування з банком безпечний, оскільки дзвінок захищений логіном та паролем від Приват24.

"Через війну мільйони українців змушені шукати притулку за кордоном, а в деяких регіонах України поки що відсутній український мобільний зв'язок, тому саме зараз ми впровадили цю технологію, щоб наші клієнти були на зв'язку з банком за будь-яких умов", - зазначає керівник напряму. "Омнікальний контактний центр" ПриватБанку Оксана Аношечкіна.

За її словами, команда спеціалістів контактного центру та розробників банку працювала над інновацією понад два роки, щоб зробити комунікацію з банком ще доступнішим і простішим.

Щоб зателефонувати в ПриватБанк із програми, потрібно увійти в мобільний Приват24 зі своїм логіном та паролем, перейти в "Профіль клієнта" - "Служба підтримки" - "Дзвінок через Приват24" (або "Дзвінок на підтримку" для Android).

Зараз сервіс працює в тестовому режимі, щоб перевірити його можливості та зробити технологію ще більш зручною та досконалою.

Нагадаємо, ПриватБанк підключив для підприємців та бізнес клієнтів нову можливість для підтримки української армії – тепер бізнес-клієнти можуть під час відкриття термінового депозиту до "Приват24 для бізнесу" підключити автоматичний перерахунок частини або всіх відсотків на підтримку Збройних Сил України.