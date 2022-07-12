С мобильного Приват24 теперь можно звонить непосредственно в банк

ПриватБанк ввел технологию разработки собственных ИТ специалистов, с помощью которой клиенты могут общаться с банком через интернет и мобильное приложение Приват24.

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Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Бета версия уже доступна всем пользователям мобильного Приват24 (iOs и Android) – нужно только обновить приложение до последней версии.

Вызовы в банк через приложение бесплатны и работают при наличии мобильного интернета или Wi-Fi. Важно, что такой способ общения с банком безопасен, поскольку звонок защищен логином и паролем от Приват24.

“Из-за войны миллионы украинцев вынуждены искать убежища за рубежом, а в некоторых регионах Украины пока отсутствует украинская мобильная связь, поэтому именно сейчас мы внедрили эту технологию, чтобы наши клиенты были на связи с банком при любых условиях", - отмечает руководитель направления "Омникальный контактный центр" ПриватБанка Оксана Аношечкина.

По ее словам, команда специалистов контактного центра и разработчиков банка работала над инновацией более двух лет, чтобы сделать коммуникацию с банком еще доступнее и проще.

Чтобы позвонить в ПриватБанк из приложения, нужно войти в мобильный Приват24 со своим логином и паролем, перейти в “Профиль клиента” - “Служба поддержки” - “Звонок через Приват24” (или “Звонок в поддержку” для Android).

Сейчас сервис работает в тестовом режиме, чтобы проверить его возможности и сделать технологию еще более удобной и совершенной.

Напомним, ПриватБанк подключил для предпринимателей и бизнес клиентов новую возможность для поддержки украинской армии – теперь бизнес-клиенты могут во время открытия срочного депозита в "Приват24 для бизнеса" подключить автоматический перечисление части или всех процентов в поддержку Вооруженных Сил Украины.