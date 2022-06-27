ПриватБанк начинает выплаты денежной помощи от международных организаций несовершеннолетним и подросткам

ПриватБанк начинает выплаты переводов Western Union с денежной помощью внутренне перемещенным лицам от международных организаций для украинцев, которые из-за войны были вынуждены искать убежище в безопасных регионах и которым на момент получения помощи исполнилось от 14 до 18 лет.

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Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Чтобы получить помощь (ООН World Food Programme, WFP), размер которой составляет 2200 грн, несовершеннолетние украинцы должны открыть карту для выплат ПриватБанка.

Сделать это можно в любом отделении банка, при оформлении карты присутствие родителей или опекунов не обязательно. Зачисление и снятие денежной помощи – без комиссии.

Украинцы, которым исполнилось от 14 до 16 лет, после получения SMS-сообщения с контрольным номером перевода Western Union, могут получить перевод исключительно на карту ПриватБанка в Приват24 или отделении банка.

Для клиентов от 16 до 18 лет перевод Western Union будет доступен для выплаты по всем каналам ПриватБанка: Приват24, банкоматах, терминалах самообслуживания, отделениях банка.

Кроме того, зачислить перевод на карту можно, обратившись к клиентской поддержке по телефону 3700 или в чат "Помощь Онлайн".

Отметим, ранее ПриватБанк начал выплаты помощи украинцам в рамках совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики.

Напомним, украинцы, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых идут активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций.