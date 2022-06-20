Украинцы, приютившие беженцев, получат через "Приват" помощь от Красного Креста

Украинцы, которые предоставили убежище переселенцам (внутренне перемещенным лицам – ВПЛ), могут получить средства от Общества Красного Креста Украины (ТЧХУ) в рамках сотрудничества между Минрегионом, Международной федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца и ТЧХУ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Организация начинает выплату компенсации за временное размещение внутриперемещенных лиц, переместившихся в период военного положения, по программе "Убежище" через платежную систему PrivatMoney", - сообщают в ПриватБанке.

Компенсацию могут получить владельцы жилых помещений, безвозмездно размещающих в них внутриперемещенных лиц (гость должен иметь статус ВПЛ). Размер компенсации составляет 14,77 грн за человека на сутки, 450 грн за человека на месяц.

Средства будут перечислены переводом на банковский счет через платежную систему PrivatMoney. Для получения компенсации следует сделать следующее:

зарегистрировать свое жилье на сайте, не позднее следующего дня подать заявление в органы местного самоуправления (исполнительного комитета), указав имя и отчество каждого из размещенных лиц и добавляя копии документов, удостоверяющих их лица;

в день прекращения размещения внутриперемещенного лица или изменения их количества подать заявление с информацией об изменении перечня проживающих лиц;

обратиться в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения для получения денежной помощи.

Напомним, что Приватбанк также открыл программу "Помощь госпиталям и медучреждениям Украины". Все перечисленные деньги будут направляться на закупку медицинского оборудования, медикаментов, расходных материалов.