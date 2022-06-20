Українці, що прихистили біженців, отримають через "Приват" допомогу від Червоного Хреста

Українці, які надали прихисток переселенцям (внутрішньо переміщеним особам – ВПО), можуть отримати кошти від Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) в рамках співпраці між Мінрегіоном, Міжнародною федерацією Червоного Хреста та Червоного Півмісяця та ТЧХУ.

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"Організація розпочинає виплату компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, по програмі "Прихисток" через платіжну систему PrivatMoney", – повідомляють у Приватбанку.

Компенсацію можуть отримати власники житлових приміщень, які безоплатно розміщують у них внутрішньо переміщених осіб (гість повинен мати статус ВПО). Розмір компенсації становить 14,77 грн за одну особу на добу, 450 грн за одну особу на місяць.

Кошти будуть перераховані переказом на банківський рахунок через платіжну систему PrivatMoney. Для отримання компенсації належить зробити наступне:

зареєструвати своє житло на сайті, не пізніше наступного дня подати заяву до органів місцевого самоврядування (виконавчого комітету), вказавши ім'я та по-батькові кожної з розміщених осіб та додаючи копії документів, що посвідчують їх особи;

в день припинення розміщення внутрішньо переміщеної особи або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку проживаючих осіб;

звернутись до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення для отримання грошової допомоги.

Нагадаємо, що Приватбанк також відкрив програму "Допомога госпіталям та медустановам України". Усі перераховані гроші будуть спрямовувати на закупівлю медичного обладнання, медикаментів, витратних матеріалів.